Javier Aguirre: "Salah está al mismo nivel que Cristiano y Modric"

El seleccionador de Egipto, Javier Aguirre, afirmó en una entrevista a Efe que la estrella de los faraones, Mohamed Salah, está al mismo nivel que sus dos contendientes por el premio The Best, Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

"Pienso que sí, que está igualado entre los tres. Ninguno está por encima del otro. Pero solo puede ser uno el ganador, ojalá sea Salah", dijo el técnico mexicano, que se ha incorporado a la selección de Egipto después del Mundial de Rusia.



Salah, Ronaldo y Modric son los tres finalistas del premio The Best que concede la FIFA y que será entregado en Londres el próximo día 24.



Aguirre aseguró que el delantero del Liverpool "sigue siendo el mismo Mohamed Salah" del año pasado y "está con mucha moral, muchas ganas de repetir" sus buenos resultados de la última temporada, aunque advirtió de que "no es fácil repetir" los 32 goles que anotó en la liga inglesa en la campaña 2017-2018.



"No es fácil, esto apenas empieza. Los goleadores van por rachas, de repente puede meter tres goles. Los goleadores como Salah, como Ronaldo o como Messi pueden estar tres o cuatro partidos sin hacer gol y luego se sueltan. Metió muchos el año pasado, no es fácil repetir", comentó el entrenador de 59 años.



Al margen de la estrella de la selección, Aguirre también valoró que los jugadores de la liga egipcia tienen "muy buen nivel técnico", aunque considera que el clima caluroso del país "no les ayuda mucho para mantener el ritmo alto 90 minutos".



También lamentó que algunos de los jugadores egipcios en las ligas europeas "no tienen oportunidad de jugar" en sus equipos, aunque valoró que para los futbolistas irse a jugar al extranjero les permite evolucionar.



"A mí me encanta que se vayan a jugar fuera, el jugador que se va fuera lo sufre de otra manera, vive de otra manera, come de otra manera. Cuesta mucho jugar fuera, con tus amigos lejos, con tu familia lejos. Te hace crecer", afirmó.



Sobre su debut triunfal con Egipto derrotando por 6-0 a Níger el pasado 8 de septiembre, el mexicano dijo que "salió bonito" y aseguró que pretende "seguir en esa línea".



"Haré lo que pueda para que Egipto juegue bien al fútbol y dé alegrías a su gente. Hay condiciones para ello. Estoy muy contento con el comienzo del equipo, que la gente haya disfrutado al ver a su equipo. Ojalá podamos continuar esa labor", comentó.



Aguirre aseguró que no le gustan las comparaciones, por lo que no desea valorar la campaña de su antecesor, el argentino Héctor Cúper, que llevó a Egipto al Mundial por primera vez desde 1990, pero fue eliminado en la primera fase en Rusia 2018.



"A mí no me gustan las comparaciones. Vi a la selección egipcia en el Mundial. Tuvieron mala fortuna", afirmó.



Aguirre rechaza señalarse objetivos a largo plazo y, por ello, todavía no quiere pensar en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



"Falta mucho (para el Mundial). Esperemos conseguir el billete para la Copa África y luego veremos", agregó.