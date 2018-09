Maradona y su mensaje de motivación previo a su debut con Dorados

Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa, dio sus palabras previo a su esperado debut en el estadio Banorte de Culiacán ante Cafeteros de Tapachula este lunes a las 8:00 de la noche.

Diego aduce que se siente como en casa en esta nueva aventura en territorio mexicano, pero lo que está esperando es que comience a rodar el balón.

"Me siento como en mi casa con la gente que estuvo en los entrenamientos, los muchachos, el club, el presidente, la vedad me han tratado maravillosamente bien", dice.

Y siguió: "Lo único que falta es que comience a rodar el balón y que los muchachos entiendan que nosotros necesitamos triunfos, tenemos que comenzar con fuerza y coraje, y con la ayuda de mi "vieja", la afición es la número 12 que es la que nos va a sostener cuando nos caigamos, hay momentos del partido que uno se cae, ahí tienen que levantarnos, alentando, que los jugadores corran más", dijo Diego.

Además el argentino comentó que dejó todo por llegar a Dorados y que se siente agradecido de estar donde le gusta.

"Esto es pasión, no es jugar solo por jugar, acá se viene uno a jugar la vida, uno deja familia, deja amigos y todo, lo que quiero obtener son los tres puntos, estoy agradecido de estar donde a mí me gusta, si me invitaran a estar en Hollywood les digo que no porque no es mi "palo", lo mío es el olor del pasto" concluyó.