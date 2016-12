Michael Chirinos se incorpora al microciclo de Honduras

La Selección Nacional de Honduras realizó su segundo entrenamiento este martes en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. La Bicolor trabajó aspectos tácticos y técnicos, Jorge Luis Pinto le pedía a sus futbolistas mucha "presión" con el manejo de balón.



La novedad de este día fue la incorporaciôn del jugador de Olimpia Michael Chirinos, quien no estuvo ayer lunes en el primer entrenamiento debido a que no encontró vuelo para retornar al país, pero este día ya se puso a las órdenes del colombiano.



De los convocados para este microciclo de trabajo con miras a la Copa de Naciones Uncaf, ya solo falta la presencia del atacante del Real Sociedad, Rony Martínez, de quien se espera se una a la concentración hoy por la tarde y ya mañana pueda trabajar con la Selección.



Además el futbolista Christian Altamirano no entrenó con el resto del grupo, debido a un problema muscular que presentó y el cuerpo médico de la Bicolor le hará una resonancia magnética para saber la exactitud de su estado físico.



Los seleccionados trabajarán hasta el 17 de diciembre en la capital industrial.