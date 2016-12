El volante de Olimpia, Luis Garrido, se mostró muy contento por volver a vestir la camiseta de la Selección de Honduras, luego de la fatal lesión que lo alejó de las canchas prácticamente más de un año tras romperse cuatro ligamentos de la rodilla.

"La verdad que volver es algo muy lindo, estoy agradecido con Dios que me dio esta oportunidad y que el profesor Jorge Luis Pinto me ha tomado en cuenta, pero bueno, estoy con los ánimos a tope para volver a hacer las cosas de la mejor manera", inició explicando.

Ya lleva dos días de trabajo en el estadio Olímpico, lugar en dónde se lesionó gravemente en las eliminatorias camino a la hexagonal final, el de Jutiquile, Olancho asegura que ese tema ya lo superó.

Leer: MICHAEL CHIRINOS SE PRESENTÓ A LOS TRABAJOS

"Eso ya es parte del pasado, es un tema olvidado en mi vida, gracias a Dios, ahora solo pienso en hacer las cosas bien y estar de la mejor manera. Es una fase importante para mi vida porque es una segunda oportunidad que Dios me ha dado", explicó.

Así salió del Olímpico Luis Garrido aquel 19 de noviembre del año pasado.

"Para mí es importante estar acá, le agradezco a la gente el apoyo que me brindó durante mi lesión, fue maravilloso, pero sabemos que la competencia es ardua y hay compañeros que lo han venido haciendo de la mejor manera, toca trabajar, todo puede pasar", dijo.

Sobre su etapa de evolución, explicó que es importante ganarse la confianza en este microciclo de trabajo y así poder ser tomado en cuenta nuevamente para los partidos de marzo en la hexagonal del próximo año.

Ver: PLATENSE PROHÍBE INGRESO A BARRA MOTAGUENSE

"Eso se va a tomar en base a trabajo, retomar mi nivel, estar en la selección es algo lindo, pero también se juega con un nivel muy alto y retomarlo no será fácil", comentó el mediocampista del Olimpia.

Finalmente agregó: "El profesor me dijo que retomara mi nivel y agarrara confianza, lo normal, y si me ha llamado es porque me ha visto bien, pero hay que seguir mejorando, independientemente quién esté, aquí hay que hacer las cosas de la mejor manera", contó.