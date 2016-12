Boniek García se descarta para la Copa Centroamericana 2017

El jugador del Houston Dynamo, Boniek García, se incorporó al microciclo de la Bicolor para tomar algo de ritmo futbolístico debido al parón de su liga en los Estados Unidos, pero el volante prácticamente se descarta para participar en el torneo de la Uncaf a disputarse en enero del próximo año debido a una situación en que su equipo requiere que descanse para iniciar la pretemporada en mejores condiciones.



Boniek también habló de los nuevos elementos que se han unido a la Bicolor.



Experiencia: "No es que yo tenga ventaja sobre otros jugadores, lo que pasa que yo llegué al equipo en buenas condiciones, me requerían y por ahí he estado bien participativo con el Houston, lo que pasa que en estas últimas tres temporadas ha habido cambio de entrenadores, nuevos jugadores, pero bueno este es otro torneo y esperemos hacer las cosas bien".



Parón de la MLS: "Vine esta semana porque el profesor me lo requería que yo estuviera activo, porque ya tenía entre 15 a 20 días sin jugar, después del partido contra Trinidad y Tobago estuve sin hacer nada y él quería que estuviera en mejores condiciones físicas y aquí he estado preparándome bien, la Copa Uncaf que disputaremos será bastante complicado porque ya depende del equipo, hay que esperar a ver si en mis vacaciones descansaré o me incorporo al equipo para hacer buena pretemporada".

Pretemporada Houston: "Son circunstancias de los equipos y son respetables, cuando estamos de vacaciones quieren que descansemos totalmente y ya cuando lleguemos al equipo incorporarnos del todo con el cuadro, el 23 de enero iniciamos exámenes médicos y el 26 ya con todo"



Integro a la selección: "Fue factible para poder estar esta semana con la Selección, para la Copa Uncaf es bastante complicado que pueda estar, es algo que el equipo quiere, que descanse en plenitud y estar en los entrenos, yo quisiera estar con la selección, pero ya saben, me debo a un contrato y tengo que respetarlo, gracias a Dios tengo un año de contrato más con opción a otro más, pero todo depende de lo que hagamos con el equipo".





Nuevos convocados: "El profesor tenía en mente tenerme para este torneo, pero es bastante complicado por el tema del equipo, este ha sido un grupo bastante diferente, con bastantes jóvenes por ahí la mitad ya ha estado y la otra parte no, pero con muchas ganas de querer estar en selección y eso es bueno, reanima al cuerpo técnico para que el profesor Pinto pueda ver otros jugadores que quieren consolidarse y son prospectos a seguir en la eliminatoria".



Boniek ya visualiza un año nuevo cargado para la Bicolor con las eliminatorias camino a Rusia. "Marzo será bien complicado, la primera salida será ante Estados Unidos, se cambió de sede pero independientemente en donde se juegue hay que ir a hacer un partido bastante inteligente, afuera hay que hacerlo y tratar de ganar los encuentros, lo del clima no se sabe como estará, ya lo veremos.



Cambio de sede para el partido ante USA: "La idea es sacar puntos fuera y sumar en casa desde luego, esperemos que nos acompañen, independientemente en el estadio en el que estemos, la afición siempre nos acompaña, quieras o no ocuparemos el apoyo de ellos, sobre el clima que se manejaba en Utah si podría haber afectado, respecto a la altura también, ya decidieron cambiar y eso puede ser bueno para nosotros".