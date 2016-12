OFICIAL: Fifa expulsa del fútbol de por vida a Rafael Callejas y Alfredo Hawit

¡Fuera del fútbol por corruptos! El comité de ética de la FIFA oficializó este día expulsar de por vida de toda actividad relacionada con el fútbol a los dirigentes hondureños Rafael Callejas y Alfredo Hawit quienes esperan la sentencia en Estados Unidos por cargos de corrupción en el Fifagate.

“La Cámara de Diputados del Comité de Ética independiente, presidida por el Sr. Hans-Joachim Eckert, ha prohibido al Sr. Rafael Callejas, ex Presidente de la Federación Hondureña de Fútbol (FENAFUTH) y ex miembro del Comité de Marketing y Televisión de la FIFA, y Alfredo Hawit Banegas, Secretario General y Presidente de FENAFUTH, ex Vicepresidente y Presidente interino de CONCACAF, así como ex Vicepresidente de la FIFA, para toda la vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol (administrativo, deportivo o de cualquier otra índole) a nivel nacional e internacional”, confirma la Fifa en un comunicado de prensa.

Las investigaciones de la Fifa iniciaron el año pasado y en el término de un año tomaron la decisión ya que ambos se encuentran esperando la condena en Estados Unidos y actualmente se encuentran en libertad condicional movilizándose con un grillete en el tobillo.

“El 28 de marzo de 2016, el Sr. Callejas se declaró culpable de dos cargos que le acusan de conspiración de chantaje y conspiración de fraude de cable. Su declaración de culpabilidad se refería a un plan mediante el cual pidió y recibió sobornos de las compañías de marketing deportivo en relación con la concesión de derechos de comercialización para los clasificatorios de la Copa Mundial de la UNCAF”, sigue diciendo el comunicado.

Y sigue: “El Sr. Hawit se declaró culpable el 11 de abril de 2016 de cuatro cargos que lo acusaron de conspiración de chantaje, conspiración de fraude telefónico y conspiración para obstruir la justicia. Su declaración de culpabilidad se refiere a los planes por medio de los cuales recibió sobornos de las empresas de marketing deportivo a cambio de la adjudicación de contratos para los medios de comunicación y los derechos de comercialización de los torneos de la CONCACAF y de la UNCAF”.

El castigo entre en vigor desde hoy por lo que los ahora culpables ya que ellos aceptaron los cargos de corrupción en el fútbol, están fuera de por vida.

“La Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró culpable al Sr. Callejas y al Sr. Hawit de haber violado el art. 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 18 (Deber de divulgación, cooperación y presentación de informes), 19 (Conflictos de interés) y 21 (Soborno y corrupción) del Código de Ética de la FIFA. Como consecuencia, ambos funcionarios están prohibidos de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol (administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) a nivel nacional e internacional”.