Jorge Luis Pinto denuncia persecución contra Honduras por cierre del Olímpico

El entrenador de la Honduras, Jorge Luis Pinto, dijo en conferencia de prensa que el castigo de cuatro partidos a él, los árbitros y ahora el cierre del estadio Olímpico es una persecución contra Honduras y arremetió porque siente que están boicoteando su trabajo.

“Es preocupante, siento que hay una atmósfera, hay intereses contra la federación y contra la Selección de Honduras de acuerdo al manejo de sanciones como el caso mío, el cambio de árbitros que pedimos y ahora esta, la suspensión de la casa”, inició diciendo el entrenador de Honduras.

Y es que el técnico de la Bicolor se mostró molesto porque cuando la FIFA lo suspendió por la expulsión contra El Salvador, le dieron cuatro partidos. Pidió cambio de árbitro y más bien le nombraron a Honduras dos veces al cubano Yadiel Martínez que afectó a la Bicolor.

El timonel expresó que ahora no se va a quedar de brazos cruzados y van a apelar para que el Olímpico siga siendo la casa de la Bicolor. “Vamos a hacer lo que sea necesario para tener una solución y no me gustaría opinar ahora sin tener una resolución”, expresó el entrenador.