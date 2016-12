¿Por qué a México FIFA no le cierra el estadio Azteca cuando gritan, puuto?

"Poderoso caballero es don dinero". Estos términos son los que se pueden utilizar para los castigos que está implementando la FIFA en el que ya le cerró el estadio Olímpico a la Selección de Honduras y lo obliga a mudarse a otra ciudad. ¿Por qué no se castiga de la misma forma a los rivales que son reincidentes con gritos homofóbicos?

Los rivales que visitan México cuando juegan eliminatorias saben que el Azteca es una cancha hostil. Los gritos de "putooooo" son sonoros, pero para los emisarios de la FIFA son caricias a los oídos de los rivales. Los vasos de cervezas en los tiros de esquina vuelan y allí no pasa nada. ¿Por qué FIFA no castiga a México y sí a una pobre federación cómo Honduras?

No se puede negar el poder que tiene México en el mundo del fútbol, pues esto es dinero y nadie lo niega. Un Mundial sin México es una pérdida para el máximo organismo porque son de los que más turistas acompañan a su selección y cerrarles el estadio significaría jugar con fuego. Aunque México es potencia jugando con afición y sin afición.

¿Por qué a Honduras sí? Porque los catrachos apenas son pocos los que pueden hacer viaje y no pasa nada. México puede seguir gritando Putooooo (que en el idioma universal significa es denigrar a una persona por sus preferencias sexuales) y no pasará nada. Honduras apelará para que le bajen la sanción, pero no pasará.

Los hondureños mostraron su indignación contra el árbitro cubano YADIEL MARTNEZ quien vino directamente a afectar a la Selección en el juego ante Canadá perdiendo tiempo y no pitando penales claros. Y lo volvieron a poner contra Panamá y siguió la misma historia ¿Por qué no castiga estos malos arbitrajes la FIFA?.

El periodista mexicano, reconocido y experimentado, Fernando Schwartz, escribió una opinión en sus redes sociales y deja entrever que el castigo a Honduras es como un llamado de atención para los mexicanos.

"Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar, porque Honduras ya recibió el veto de un partido entre cantos homofóbicos y una invasión de cancha contra Panamá en San Pedro Sula, mientras que a Chile le vetaron el Nacional de Santiago por un par de partidos", dice el periodista mexicano Fernando Schwartz.

Y sigue: "Lo que comenzó como una broma, se tornó en un inconveniente y ahora se tornó en un problema de máximas dimensiones porque el castigo del veto (al Azteca) está ya a la vuelta de la esquina y en marzo esto puede ser una realidad. Por más que se quiere hacer concientización a la afición en mensajes, redes sociales, en promocionales, nada más no se puede erradicar", comentó Fernando. ¿Seguirá la Fifa midiendo con varas distintas?