Ilusionado y con la esperanza de ganarse un puesto de titular en la Selección Nacional, así entrena el volante Alexander López con los merengues del Olimpia, donde espera mantener el ritmo de juego y llegar en las mejores condiciones al microciclo previo a la Copa Uncaf.



¿Sólo pediste permiso para entrenar con el equipo?



Sí, aquí siempre he tenido la oportunidad para ponerme en ritmo, ya que se viene una dura pretemporada con la Selección.



¿Siguen con tu equipo o regresas al Olimpia?



Yo tengo dos años de contrato con el equipo (Al Khaleej) y ahorita vine a estar con la familia y aprovechar para entrenar.



¿No hay posibilidad de regresar a Honduras y reforzar al Olimpia?



No, yo vine acá a vacacionar con la familia, ya después es el tema de la Copa Uncaf y en lo demás tengo dos años de contrato allá.



¿Qué tal la experiencia en Arabia?



He tenido la oportunidad de jugar todos los partidos. La experiencia fuera del fútbol, es decir lo cultural es muy difícil en todos los aspectos, pero lo único que nos queda es aguantar.





¿Qué es lo que te complica en Arabia?



No es que me complica, sino que muchas cosas que podía tener libre aquí, allá no se puede hacer. No puedo ir al cine, no hay lugar para estar tranquilo; si uno solo va a comer hay lugares solo para familias, otra para solteros y hay muchas cosas que son difíciles, pero solo toca aguantar.



¿Por qué no pueden asistir al cine?



No existen los cines. Allá hay muchas prohibiciones que si empiezo ahorita no termino. Arabia es un país que se ha quedado atrás, no se ha modernizado.



¿La alimentación se te ha complicado?



No, la alimentación es buena, de eso no me puedo quejar porque cocinan muy bien.



¿Del Houston a Arabia que cambios siente más?



La oportunidad. En este equipo han tenido la confianza en mí desde que llegué he sido titular y he tenido dos técnicos.



¿La parte económica es muy atractiva en Arabia?



Claro, desde el momento que uno sale de aquí es pensando en la familia y que allá uno cobra los 12 meses y aquí son siete o ocho meses.



¿Hay alguna anécdota que te haya pasado allá?



No. Creo que una de las cosas es que ellos tiene cinco oraciones en el día y una es a las 4:00 de la mañana y uno solo escucha cuando hacen el llamado y suenan las campanas.



¿Te ha tocado hacer las oraciones?



No, eso solo lo hacen los musulmanes.



¿Te respetan la religión?



Si, ellos no se meten con las cosas de los demás, ellos hacen lo suyo.



¿Cuántos extranjeros hay en el equipo?



Hay dos extranjeros más, uno de brasileño y otro de Senegal.



¿Con el idioma como has haces?



Hablando inglés, ya lo demás el entrenador habla francés y el compañero de Senegal habla ese idioma y español y él me ayuda.



¿Has aprendido algunas palabras en Árabe?



Solo agua que le dicen (Ma'a ) y amigo (sadiq).



¿Es cierto que antes de los partidos hacen rituales?



La verdad que en el equipo que estoy yo esto no se hace.



¿Recuerdan a Roger Rojas en Arabia?



No te podría decir, porque si hablan en Árabe, ¿como voy a saber?





¿Con tu esposa cómo haces?



Ella tiene que andar tapado todo el cuerpo y es un país difícil, no como Dubai que es libre.



¿En lo futbolístico no te afectó nada?



Si, en lo futbolístico bien, ya en lo demás no es un país para decir que es lindo vivir ahí.



¿Te sientes libre ahora aquí en Honduras?



Claro, aquí uno anda en el mall con la familia y puede ir al cine, la música la puede escuchar como uno quiere y allá no.



¿Cuál es tu distracción allá?



Mi única distracción es mi familia de ahí no tengo nada más. Yo paso en el apartamento y salir a comer.



¿Conduces automóvil?



Si, allá es lo mismo que Estados Unidos.



¿Cuándo regresas a Arabia?



Me dieron permiso hasta el 23 de enero y me tendría que presentar del 24 al 25. Vamos a ver que dice Dios.



¿Te costó conseguir este permiso con el equipo?



Se va tener un partido el 3 de enero, pero después habían tres semanas libres, entonces el equipo me dio la oportunidad de venir a la Selección y aprovechar la oportunidad.



¿Esperas ganarte un puesto para estar en las eliminatorias?



Primero pensar en esta oportunidad, ya que desde hace mucho no estaba con la Selección y hay que aprovecharla al máximo y dejar un buen sabor de boca.



¿Cómo tomas el llamado de Jorge Luis Pinto?



Dándole gracias a Dios, ya que hace tiempo se había dicho que podía estar y se dio la oportunidad en su tiempo y hay que aprovecharla.



¿Era un sueño regresar a la Selección?



Claro, para cualquier jugador es un sueño volver a la Selección.



¿Tienes claro la forma de trabajo de Pinto?



Lo que han dicho mis compañeros. Sabemos que trabaja fuerte y que tiene mucha intensidad y por eso vine acá a entrenar un poco y no llegar sin entreno.