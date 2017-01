Copa Centroamericana y su nuevo formato para el 2017

La Copa Centroamericana está a la vuelta de la esquina y a la selección Nacional de Honduras le toco iniciar ante su similar de Nicaragua.



Debido a la suspensión de Guatemala por actos de corrupción el evento deportivo tuvo que se modificado, antes se jugaba en grupos, ahora se hará uno contra todos.



Esta edición del año 2017 se realizará en el país de Panamá, iniciando el 13 de enero y finalizando el 22 del mismo mes.



Los tres primeros lugares consiguen el boleto directo que los lleve a la Copa Oro y el cuarto pelea contra los del caribe una etapa de repechaje.



Calendario:



13 de enero

4:00 PM Honduras vs. Nicaragua

6:30 PM Costa Rica vs. El Salvador

9:00 PM Panamá vs. Belice



15 de enero

1:00 PM Belice vs. Costa Rica

3:30 PM El Salvador vs. Honduras

18:00 – Panamá vs. Nicaragua



17 de enero

4:00 PM El Salvador vs. Belice

6:30 PM Costa Rica vs. Nicaragua

9:00 PM Panamá vs. Honduras



20 de enero

4:00 PM Nicaragua vs. Belice

6:30 PM Honduras vs. Costa Rica

9:00 PM Panamá vs. El Salvador



22 de enero

11:00 AM Belice vs. Honduras

1:30 PM El Salvador vs. Nicaragua

4:00 PM Panamá vs. Costa Rica.