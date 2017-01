Romell Quioto, Alberth Elis y Roby Norales, que no estarán en la Copa Centroamericana de Naciones Panamá 2017 por no ser fecha FIFA, fueron los únicos ausentes en el primer día de preparación de la Selección de Honduras.



Jorge Luis Pinto, técnico de la Bicolor, comenzó a diagrama el esquema con que afrontará la justa centroamericana, sabiendo de antemano que no podrá contar con Quioto, Elis y Norales, tres cartas ofensivas de mucha importancia.





La presencia del volante de Olimpia, Luis Garrido, fue la más notable entre los seleccionados, ya que firmó su retorno a la H después de un año y dos meses ausente. El ambiente de camaradería no podía faltar gracias a la aparición del aguerrido jugador.

Tras el tradicional estiramiento, que precedió la extensa charla que el DT colombiano brindó a sus pupilos, las labores tácticas hicieron acto de presencia. Es evidente que Pinto no quiere perder el tiempo y desde ya está enfocándose en el asalto al trono que ostenta el actual bicampeón Costa Rica.



La Selección Nacional comenzará a trabajar a doble horario desde mañana, siendo los horarios de 8:00 am y 4:00 pm los elegidos por el cafetero para pulir su barco y alistar el viaje con destino a suelo panameño el próximo 11 de enero del año recién iniciado.