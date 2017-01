Eddie Hernández es el llamado a comandar el ataque de la Selección de Honduras en la Copa Centroamericana de Naciones que inicia el próximo 13 de enero en Panamá. El atacante de Motagua asume el rol y, si bien lamenta la baja de Romell Quioto, Alberth Elis y Roby Norales, afirmó que "no son indispensables".

"Estoy contento de estar en la Selección nuevamente, es una bonita oportunidad que se me está brindando con el hecho de que no estén dos compañeros en la Selección, pero no son indispensables; hay quienes también quieren hacer la lucha y están con la idea de ayudar a la Selección", comentó Eddie a los medio.

En relación a su provenir futbolístico, el ariete mencionó que "lo de mi futuro está por concretarse en estos días, muy pronto se va a dar la notica. Mi prioridad es el extranjero, la junta directiva de Motagua lo sabe, se está trabajando ahorita y gracias a Dios hay ofertas", adelantó.

A su vez, Hernández añadió que "hay oportunidad de ir a la MLS pero están saliendo ofertas de otros lados, incluso el mismo profesor Pinto está tratando de conseguirme equipo donde pueda jugar y pueda tenerme cerca para no estar esperando tres días y que yo me acople al fútbol asiático", confesó.

Jugar la máxima cita de selecciones de fútbol de Centroamérica es motivo de alegría para el goleador, quien da las razones por las que piensa eso: "Empezar el año haciendo las cosas muy bien en Uncaf nos va a llenar de confianza, Honduras siempre ha sido protagonista, esperamos ir a hacer las cosas bien y traer el campeonato, que es lo que nos ha inculcado el profe. Ojalá empecemos 2017 trayendo el título de Panamá", apuntó.

HABLA DE LA BAJAS DE QUIOTO, ELIS Y NORALES

Eddie Hernández advirtió que "la responsabilidad está para todos" en el campeonato centroamericano, por lo que "independientemente del jugador que esté en ataque, es algo positivo; si me toca entrar desde el primer minuto o entrar no tengo ningún inconveniente, vamos a trabajar estos días para llegar bien al torneo".

Hernández acepta que las ausencias de Quioto, Elis y Norales son complejas, por lo cual "es complicado porque no es fecha FIFA, sabemos que si los futbolistas están en el área nacional no tendremos problema, pero el profesor entiende muy bien que cuando se está en el extranjero hay que pedir un permiso".

Concluyendo su disertación, el jugador coloneño fue consultado por sus preferencias para disputar el juego eliminatoria de la cuarta jornada de la Hexagonal frente a Costa Rica: "Independientemente de donde se juega no será lo mismo que hacerlo en el Olímpico, quien han jugado ese estadio sabe que se hace pesar; lastimosamente no estaremos aquí, pero se juegue en el Morazán o en el Nacional no será problema para nosotros".

DATO: Eddie Hernández tiene año y medio de contrato con Motagua, club que el año pasado lo cedió al Qingdao Jonoon de China.