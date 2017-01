El atacante Rubilio Castillo tiene claro que a la Copa Centroamericana no van a ir a pasear, además de que este torneo servirá de mucha ayuda para poder involucrarse en los partidos de la eliminatoria del mes de marzo.

"Hemos trabajado muy bien en la fuerza, con la pelota que es lo que le gusta al profesor y creo que vamos muy bien preparados y eso será importante para nosotros", expresó el atacante.

Tras las bajas en el ataque de Roby Norales, Romel Quioto y Alberth Elis, Rubilio manifiesta que no por eso es garantía que sea titular para enfrentar a Nicaragua en el debut.

"La garantía de jugar me la va a dar mi trabajo y las decisiones que el profesor pueda tomar, la salida de ellos no quiere decir que ya me garantiza un cupo en el 11 titular para nada, trabajamos en cada entrenamiento para tratar de ganarnos el puesto", dijo.

Agrega: "Nosotros tenemos pactado que vamos por algo importante a esa copa y creo que hay grandes selecciones como la de Costa Rica, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, si no vamos con una mentalidad de ganar algo importante, mejor no vamos a la Copa Uncaf".

Para Rubilio Castillo hacer un buen papel en este certamen es prioridad para poder ser tomado en cuenta en los próximos juegos eliminatorios. "Jugar este torneo no te garantiza nada, porque hay jugadores de experiencia como Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, y sí está la posiblidad pero no te da el boleto que vas a estar en la eliminatoria porque hay jugadores con procesos mundialistas", expresó.

Castillo afirmó que todavía Motagua no lo ha pedido para jugar en el inicio del campeonato de Clausura. "De momento no me han informado si me van a prestar o no en esta primera jornada, si me toca ir con mucho gusto iré".