Llegó a la Selección de Honduras con la ilusión de ganarse un puesto en la Copa Centroamericana, pero la vida del fútbol le tuvo otro destino. El volante del Juticalpa, Esdras Padilla, se perderá este certamen ya que estará de baja tres meses, además de no estar en el inicio del Torneo de Clausura con su equipo.

Padilla afirma que lloró tras lesionarse el tobillo y la tibia el martes en el primer entreno de la Bicolor. Afirma que hasta tenía la opción de cambiar equipo, pero que esto aún no trastoca sus planes, sino que solo lo atrasa un poco.

¿Qué tal todo después de que le practicaron la cirugía?

Todo bien gracias a Dios, muy agradecido con el doctor Benítez también, ya que fue una cirugía más larga de lo normal, pero todo salió de la mejor manera, como todos saben él es muy perfeccionista, hasta que no termina un trabajo al 100% pues no lo deja de hacer y conmigo no fue la excepción.

¿Se puso nervioso cuando despertó y todavía lo estaban operando?

La verdad es que el primer día que pasaron las cosas pasé muy desilusionado, uno siempre viene con la ilusión de estar en la Selección y dar lo mejor porque no solo representa a un equipo ni a una familia, sino que a todo un país y la verdad en lo personal también venía con un poquito de revancha porque siempre he luchado en los últimos tres años después de haberme lesionado para volver a estar aquí y le prometí a mi esposa e hija que volvería a una convocatoria después de eso y ahora pasa esto. No es una lesión que me pueda apartar de mi carrera, es solo que me atrasa un poquito más en mis objetivos para llegar a las metas que yo quiero. Al momento de la operación lo tomé con mucha tranquilidad, es más, le dije al doctor que entre más rápido se hacía la operación, tendría más tiempo de recuperarme. Me considero una persona muy positiva y luchadora, en ningún momento me dejaré vencer.

¿Cómo fue la lesión?

Pues estábamos entrenando y ya en la fase media del trabajo, hacíamos un tres contra dos trabajando en la recuperación del balón y de mantener bien posicionado cuando el rival tiene la pelota y me mandaron un pase filtrado, iba a disputarlo con otro compañero y yo le grité ¡Cuidado! En eso me barrí y cuándo lo hago y caí al suelo quise tirarme pero no lo pude evitar porque iba con mucha velocidad y el movimiento ya no lo pude parar y sentí que “traqueó”. Al recordarlo hasta me causa un poquito de dolor porque es bien complicado, pero no fue con ningún compañero, fui yo solo.

Llegaba con la ilusión de poder ganarse un puesto y tener participación en la Copa Centroamericana...

Sí claro, ya había sido tomado en cuenta en varias convocatorias y poco a poco me iba a ganar un puesto y la verdad es que yo en esta copa quería jugar, salir campeón con la Selección porque Honduras es referente junto a Costa Rica. Yo sé que este año es bien cargado para la selección y van a ver muchos partidos, se viene las eliminatorias y la Copa Oro, y yo sé que voy a esta ahí.

¿Lloró cuándo se lesionó?

La verdad que sí, porque es como un balde de agua fría que le cae a uno porque venía con todas las ganas y he trabajado mucho tiempo para estar acá y pasa esto, a veces uno se explica el porqué de las cosas, pero quién es uno para reclamarle a Dios, entonces uno solo se desahoga es lo más recomendable, llorar y a darle para adelante y trabajar más fuerte, porque yo tengo un dicho bien presente: “Triunfador nunca cae, el que cae se levanta” y así me ha tocado varias veces.

Esta es segunda lesión que lo aparta varios meses de las canchas...

Sí, he tenido dos, esta y la del quinto metatarsiano que fue una mala cirugía que me hicieron y estuve varios meses fuera porque fue un mal tratamiento.

¿Qué le han dicho sus compañeros de Selección?

Pues me han llamado todos y me han venido a visitar algunos, en el equipo también me han apoyado, estoy muy agradecido con todos, saben lo que me he esforzado para estar aquí, les deseo buena suerte y sé que van a posicionarse en un buen lugar. Pero para la segunda vuelta voy a estar más que listo primero Dios.

¿Tenía ofertas de otros quipos?

También estaba con un representante de poder salir afuera, pero no era todavía en esta venta que se abría, sino que en junio, entonces los planes que yo tenía todavía no se han venido abajo.

DATOS:

46 minutos suma Esdras Padilla con la Bicolor en un amistoso ante Belice el 3 de noviembre de 2016.

LO DIJO:

"Mi esposa me dice que ya me calme porque ya quiero empezar a hacer trabajos de recuperación".

"Me queda nada más recuperarme y lamentarme no, desde el día que me operaron a trabajar".