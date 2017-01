Jorge Claros anticipó algo que se venía mencionando hace días: volverá a a la Liga de Honduras. El futbolista, que disputará desde el próximo 13 de enero la Copa Centroamericana de Naciones con la 'Bicolor', afirmó que "prácticamente es un 100 por ciento" seguro que vuelve al país.



Pero antes, y en relación a la Copa Uncaf que inicia el otro viernes, el 'Pitbull' manifestó que se está "trabajando" para ganar la Copa: "En estos torneos nosotros queremos salir campeones, sabemos el formato con que se juega, cada dos días, la recuperación será poca. Debemos poner de nuestra parte para recuperarnos".



Las bajas de Quioto, Elis, Norales y Padilla son lamentables según Claros, pero también deja en claro que "ahí está la oportunidad para otros jugadores; pasó en mi caso, que se lesionaban los estelares y se me da la opción y gracias a Dios la supe aprovechar. Esta vez no será la excepción, si te llaman a una Selección Nacional es por algo, quién tenga la oportunidad la va a saber aprovechar", apuntó.



Jorge asegura que "no vamos a ser conformistas o ir a participar; queremos ganar la copa, estamos trabajando y es en sí lo que quiere el grupo". A su vez se refirió a su futuro como futbolista y expuso que "nunca he dejado de plantearme la variante de jugar aquí, por ahí en enero se dijo que no me quedé en Olimpia porque estaba cobrando demasiado; hay expectativas aquí y quiero tener algo concreto antes de irme a Panamá".



Sin quitar el dedo del renglón expresó que "veremos antes si se cierra eso o hay algo en el extranjero; espero tener algo concreto porque sabemos que irme a jugar sin contrato es peligroso por las lesiones, es mejor estar prevenido".



Cerrando su participación, el volante de contención de la Bicolor dio por hecho su retorno al país, aunque no indicó con cual de los cuatro grandes lo hará:

"Prácticamente es un 100 por ciento de quedarme aquí, vamos a ver antes de viajar a Panamá para tener todo cerrado.



Estamos viendo eso, no me vínculo a ningún lado, quiero tener equipo para pelear un puesto, sabemos que en los equipos hay jugadores con expectativas y condiciones y vamos a dar pelea adónde vayamos".

Frases del 'Pitbull' Claros



"Nunca se me dio una razón por la cual salí del equipo, se especuló sobre el Herediano, pero no sé si Medford me pidió; a veces lo andan en todos lados a uno sin saber y uno como se dice acá se queda bateando en el aire".



"La carrera de nosotros es corta y uno debe cuidarse en todos los aspectos, uno es consciente que es mejor tener un contrato y enfocarse en la Selección".