Jorge Luis Pinto arremete contra Romell Quioto por no ir a la Copa Uncaf

El entrenador de la Selección de Honduras no se anduvo con rodeos y arremetió contra el jugador Romell Quioto del Houston de la MLS porque se marchó sin despedirse y sin comunicarle que no estaría en la Copa Centroamericana y esto le traería repercusiones.

El periodista Juan Carlos Pineda fue directo y le preguntó a Pinto los nombres de los jugadores y equipos que se le han negado a la Selección Nacional y el timonel no se guardó nada y señaló a Quioto.

“Fundamentalmente son pocos. El caso de Alberth Elis no es un caso que complique, lo sabíamos porque tiene su contrato con Rayados de Monterrey y él se fue a préstamo al Houston. El caso que sí me molesta porque yo he sido muy sincero, lo hemos querido, lo he hemos apoyado, lo llevamos a los Olímpicos y a la Selección (mayor), es el caso de Romell Quioto quien no ha tenido el detalle ni tan siquiera de venir a saludar y decirme: -Oiga no voy a ir a la Selección- y eso me molesta porque hemos sido muy respetosos con él, lo hemos apoyado, hemos estado presentes en todos los momentos y ha sido un acto que no comparto y que me preocupa que eso continúe”, manifestó muy enojado Pinto al programa La noche del gol de Televicentro.

Hay otro jugador al que Pinto señaló y es a Roby Norales: “Roby estaba convocado a la Selección (para la Copa Uncaf) y apareció con una negociación que sin autorización en información desapareció y eso afecta el proceso de preparación del equipo”, comentó.

Pinto dejó entrever que si estas indisciplinas continúan, estos jugadores sufrirían las consecuencias más adelante: “Eso lo vamos a pensar y valorar, yo he dicho que quiero jugadores que sientan la camiseta por encima de todo y eso es clave para poder triunfar”.

OTRA BAJA Y HAY UN NUEVO CONVOCADO

El entrenador además confirmó la baja por lesión de Bryan Acosta quien se pierde el torneo y ha confirmado la convocatoria de última hora del volante del Juticalpa FC, Oliver Morazán quien mañana se une a los entrenamientos.

“Hemos hecho unos cambios a última hora como el de Bryan Acosta que no estará por lesión, igual que Esdras Padilla y la convocatoria de última hora de un jugador que conoce el proceso y es Oliver Morazán que ha sido oficializado hoy”, afirmó Pinto.

Pinto habló sobre ganar o no la Copa Centroamericana. “La prioridad es el Mundial, es la eliminatoria, pero eso tiene etapas importantes como la Copa Uncaf, además el hecho de madurar jugadores para la eliminatoria y esta Copa Centroamericana conjuga con las dos y como les he dicho a los jugadores, por experiencia, hay que ser protagonistas y vamos a luchar por ganarla y a darle fútbol a algunos jugadores que se puedan necesitar”, comentó Pinto.

Sobre el rival a vencer en el torneo comentó: “Todos. Estamos hablando de Panamá y de Costa Rica, pero ojo que Nicaragua se reforzó bien y no hay rival fácil. Panamá va a sentir su localía, Costa Rica su roce pero vamos a ir a hacernos sentir como equipo protagonista”.

El entrenador confirmó que el jueves por la mañana dará el listado de los 23 que viajan a Panamá. “Ese mismo jueves por la tarde viajamos a Panamá y me parece que no hay muchas alternativas, tenemos a 24 o 25 jugadores acá”.