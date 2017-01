Pinto descarta que Honduras juegue ante Costa Rica en el estadio Morazán

Estamos a 78 días del partido entre Honduras y Costa Rica que se disputará en casa el 28 de marzo y tras el cierre del estadio Olímpico luego del castigo que interpuso FIFA por lanzar objetos a la cancha, el entrenador Jorge Luis Pinto descarta por ahora que el duelo eliminatorio de marzo se juegue en el estadio Morazán.

"No, no hemos pensando en nada (sobre el estadio Morazán), no hemos pensando en ningún otro estadio. Pienso que debemos jugar en el estadio Olímpico porque no es un hecho contundente (lo que sucedió) para una suspensión”, manifestó don Jorge Luis Pinto a Diario DIEZ.

La Fenafuth mandó un informe a FIFA explicando las razones por las que no debe cerrar el estadio que se ha convertido en la fortaleza de Honduras donde ha clasificado a los dos últimos mundiales y el entrenador espera una respuesta positiva.

“Estamos en ese estira y encoje, dialogando con Concacaf y ellos tienen que entender las circunstancias, no pueden ser tan tajantes de beneficiar únicamente algunas federaciones. La Concacaf la conforman las federaciones y uno no pude afectar a sus integrantes y vamos a mirar los hechos como se dieron, el presidente (Jorge Salomón) está muy atento a eso y en los próximos días se va a tomar una determinación”, sentenció Pinto.

Una de las opciones que maneja la Fenafuth para este partido, es jugarlo en el estadio Nacional de Tegucigalpa, pero se agotarán todos los recursos. Por ahora la idea que había sonado de llevar a los ticos al Morazán como pasó en 2004, no pasa por la cabeza del entrenador del cuadro patrio.