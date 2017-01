El volante Alexander López es uno de los llamados a tomar el control del mediocampo de Honduras en la Copa Centroamericana. Aunque milita en el Al-Khaleej de Arabia Saudita, el exvolante del Olimpia ha recibido una oportunidad en la H, esto llega en el "tiempo perfecto de Dios", según López.

¿Ya listo para tomar maleta e ir a buscar el primer lugar?

Hemos tenido una semana de trabajo muy fuerte. Vamos bien preparados para afrontar este torneo y mentalizados en el objetivo que es traer la copa.

¿Era el salto que esperabas a la Mayor?

Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad ahorita. Había dicho que el tiempo de volver a la Selección sería en el tiempo perfecto de Dios. Ahora hay que aprovechar y dar el máximo.

Ver: CALENDARIO COPA CENTROAMERICANA DE UNCAF

Es un grupo muy joven, con pocas figuras ¿te sientes con más responsabilidad?

Cuando juega la Selección, si gana pierde todo Honduras y si pierde también lo hace todo Honduras. Sabemos de la importancia que tienen Quioto, Albert y los demás jugadores que hacen falta, talvez hay algunos que debemos tomar la responsabilidad, pero esto no es solo de tres o cuatro es de los 11 guerreros que estén en la cancha.

Es una competencia que puede llevar a un llamado a las eliminatorias.

Vamos a paso a paso, pensamos en la Copa, lo demás vendrá de a poco. Muchos estamos pensando en representar bien a Honduras. Después, teniendo la clasificación a la Copa Oro, pensar en la eliminatoria.

¿Puede aspirar Honduras al título con este grupo?

Es la mentalidad que tenemos todos. Primer objetivo es clasificar a la Copa Oro y obviamente después tenés que aspirar al título.

¿Cuál es el rival que ven más complicado?

Todo mundo se deja llevar por Panamá y Costa Rica, pero sabemos que las distancias del fútbol se han acortado. Ahora no solo ni el primero ni el último serán fáciles para ganar la Copa tenemos que salir a ganar todos los partidos.

¿Qué clasifiquen cuatro resta presión?

Obviamente queremos ganar el número máximo de partidos e ir por la Copa es lo que pensamos.

¿Cómo ves al grupo ansioso, con ganas o preocupado?

Con ganas de estar aquí, de lograr el objetivo y triunfar. Con ganas de tener un puesto después en la eliminatoria.

¿Cómo vez que en Costa Roca se haya dicho que ellos son los favoritos?

Tienen una actitud positivo, así como ellos dicen eso, nosotros desde el primer entrenamiento pues la mentalidad de nosotros es ganar la Copa Centroamericana.

¿Siente que puede tomar el control del mediocampo de la H?

Estamos trabajando con el profe Pinto, es la primera vez que estoy con él. Lo que he realizado me ha servido al máximo. Si se me da la oportunidad, voy a trabajar al máximo para tener ese puesto.

¿Cómo te ha utilizado en el campo?

Me ha utilizado en tres posiciones, voy a tratar de dar lo máximo donde me pongan. He estado de 10, por la derecha y por la izquierda.

¿Este trabajo con Pinto es como lo había pensado?

Hay compañeros que me habían dicho el trabajo del profe Pinto era exigente al 100% y llegando aquí te das cuenta de que la forma del trabajo es totalmente diferente al de muchos entrenadores, pero es eficaz.

Pinto dijo "que los jugadores suden la camisa siempre", ¿Usted qué opina?

Hay que saber que el que tenga la camisa de la H tiene que correr no solamente por los compañeros que tiene al lado sino por los ocho millones de personas que nos están viendo.

¿Cómo tomaste este llamado?

Lo tomé con mucha ansiedad de regresar aquí. Ya tiempo esperaba este llamado, pero lo dicho es que el tiempo de Dios es perfecto. Creo que estando en Houston no hubiera aguantado los trabajos del profesor, ahora llegó en una condición física mejor para estar aquí y lo que me toca es no volver a salir.