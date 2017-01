El técnico de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, se mostró entusiasmado con el inicio de la Copa Centroamericana y antes de viajar a Panamá contó los deseos que tiene de disputarla.

"Estamos motivados y con ganas muchas ganas por este campeonato, que indudablemente representa mucho para el fútbol de Honduras", dijo.

Hace referencia a la historia de la Bicolor en este torneo: "Siempre Honduras fue protagonista de estos torneos y queremos ser igual. Tenemos que pelear los primeros lugares y vamos con la convicción de hacerlo".

De los objetivos que tiene en la competencia: "Hay que competir bien. También darle ritmo a algunos jugadores que queremos ir madurando para dentro de dos meses tenerlos con más roce", apuntó.

Agregó sobre el tema: "La idea es ir construyendo un equipo que tiene el presente y el futuro, jugadores en su mayoría que tienen 25 años, me parece muy útil", destacó.

Contó que es bicampeón de la Copa Centroamericana. "He ido a dos y gané las dos, espero ir a la tercera y ganarla. No es fácil. Hay equipos más competentes, estamos en un campo complicado y hay cosas que no podemos tapar, pero es nuestra intención y sueño".

"Sería bonito poder decir que siempre he ido a una Uncaf la he ganado. Lo vamos a poner todo para eso", prometió.