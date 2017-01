Contento por el triunfo y el accionar de sus jugadores, el técnico de Honduras se refirió a la victoria 2-1 ante Nicaragua en el arranque de la Copa Centroamericana 2017.

"Honduras vino a Panamá con dos objetivos: Uno es pelear el primer lugar y dos darle fogueo a tres, cuatro o cinco jugadores, el caso de "Buba" (López), (Michaell) Chirinos, (Cristian) Altamirano, (César) Oseguera y Félix Crisanto, que poca competencia han tenido e ir dando madurez, para utilizarlos en cualquier momento. Esto nos da un gran beneficio para lo que va a ser la hexagonal", inició contando.

Pinto expresó que no le sorprendió para nada el nivel mostrado por los Pinoleros.

"Siempre dije que Nicaragua no sería fácil, conozco el trabajo que hacen y la evolución que ha tenido. Son el equipo de Centroamérica que más partidos ha disputado en el último año. Vienen con una gran motivación, quieren pelear una posición en la Copa Oro y son los primeros partidos. Siempre los primeros juegos los veo difíciles, ambos se entregan y quedan empatados".

El estratega de la Bicolor dice que conocía muy bien sus puntos débiles y con los cambios buscó hacerles daño.

"Sabíamos y miramos con los cambios atacarlos y presionar sus puntos débiles. Al final se dio resultado, no fue fácil. Son partidos que se pueden definir en cualquier momento y tuvimos que asegurarlo manejando un esquema táctico diferente".

SE QUEJA DE LOS HORARIOS EN LA ÚLTIMA FECHA

En la última fecha, Honduras enfrentará a Belice a las 11 de la mañana de Panamá (10AM hora hondureña) y Pinto arremetió contra los organizadores.

"¿Se jugó a las 11 de la mañana en San Pedro Sula? Que lo pongan a las 2PM me parece correcto, no a las 11 AM. Me parece que los dirigentes deben favorecer el fútbol y a esa hora no es buen juego, más jugando cada dos días, eso es lo que reclamo".

"La FIFA prohibió jugar en niveles como Barranquilla antes de las 3 de la tarde. Un domingo donde la gente la puede ver por televisión a las 4 a las 6 sin ningún problema los partidos. Los dirigentes tienen que favorecer al fútbol, a las 11 AM el sol crea una intensidad hacia arriba desgastante. A las 2 de la tarde como en Honduras decrece y va disminuyendo su temperatura, es diferente", cerró.