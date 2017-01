Entrenador de Nicaragua denuncia cosas extrañas en el triunfo de Honduras

El entrenador de Nicaragua disparó en la conferencia de prensa tras perder contra Honduras y denuncia anomalías en la organización por el gol anulado y la llave del camerino cuando un jugador se lesionó.

"No encuentro una razón, no sé por qué se invalida pero creo que fue algo injusto. Estoy triste por la derrota y no porque Honduras haya sido superior a Nicaragua ya que hay cosas puntuales que nos afectaron como el gol del empate donde se confían los jugadores nuestros y en el segundo tanto fue una jugada que no puede pasar en ningún torneo", dijo Henry Duarte, entrenador de Nicaragua.

El timonel que puso a sufrir a Honduras en casi todo el partido, denunció que cuando un jugador salió lesionado, no pudo ser atendido porque necesiban ingresar al camerino y nadie de la organización tenía la llave.

"Hubo otras cosas que no me gustaron. La llave del camerino nuestro no sabíamos quién la tenía, pasamos más de cuatro minutos con 10 jugadores y eso fue lo que más me ha dolido del partido porque perdimos un juego que jamás debimos haber perdido porque tuvimos mejores jugadas que Honduras", arremetió Duarte.

"No puedes estar cuatro o cinco minutos con un jugador menos y esas son las circunstancias y la otra es que Nicaragua siempre fue al frente y creó opciones. No sé por qué fue anulado el gol, pero vamos a seguir al frente", argumentó el entrenador.

Además acusó que "el partido lo ganó la organización" (de la Copa Centroamericana) porque el problema que jugaron con un jugador menos luego del problema de la llave extraviada en el camerino que denunció.