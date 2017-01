Rubilio Castillo no ve el partido ante Panamá como una revancha

Indudablemente los encuentros entre la selección de Honduras y Panamá son difíciles, parejos y muy interesantes. Se juega mucho de tú a tú, ambos arriesgan, proponen, pero en las últimas disputas entre ambas selecciones, Panamá ha salido triunfante.

El goleador de la H, Rubilio Castillo, está tranquilo y se siente confiado en que harán un buen papel en su tercer encuentro ante la Roja panameña, sin embargo no olvida que los panameños son de temer, saldrán a defender y a ganar.

¿Ves este partido como una revancha?

No, no lo tomamos así, este es un partido aparte, si bien es cierto hemos venido jugando el partido pasado en la eliminatoria y sufrimos esa desconcentración, por decirlo así en la barrera, pero no quiere decir que lo vamos a tomar como revancha, nada que ver. Nosotros vamos a salir de la misma manera, vamos a trabajar este día (entrenamientos) para contrarrestar todo lo que Panamá pueda hacer y nosotros fortalecernos.

Este jugador quien ha demostrado solidez en sus dos primeros encuentros de la Copa Centroamericana UNCAF 2017, es visto como una de las fichas a temer para el próximo encuentro en el día de mañana en el Rommel Fernández. Pero Rubilio prefiere tener los pies sobre la tierra y ha manifestado que está colaborando con su selección y se siente agradecido con sus compañeros por darle la oportunidad de perfilarse como lo ha venido haciendo.

"Cuando estoy acá mi disposición siempre es tratar de mejorar y ayudar a la selección. No había tenido está dicha de marcar dos goles y esto a mí me da confianza y tranquilidad, pero no relajamiento. Tratamos de hacer lo que el profesor Pinto nos pide y lo que sabemos hacer también. Este partido será lindo y especial", confirmó el goleador.

Muy seguro de sus palabras y con una sonrisa comentaba que sabe cuáles son las debilidades de Panamá, debido a que los han visto jugar en este torneo; "Tienen virtudes pero también debilidades" e irán con todo el deseo de contrarrestarlos.

"Sabemos los que ellos tratan de hacer, como generan peligro y cuál es su debilidad, entonces nosotros vamos a fortalecer nuestras debilidades, donde ellos puedan ejecutar alguna jugada de peligro, fortaleceremos nuestras virtudes para ingresar y culminarlos con goles", indicó Rubilio.

Para el jugador de Motagua no hay equipo chico en este certamen, todos tienen capacidad de ganar cualquier partido, y se ha visto en la mejoría de equipos como Belice, luego de empatar contra Panamá.