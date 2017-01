Prensa Internacional indecisa y dividida por el duelo Honduras-Panamá

La mayoría de los entrevistados se limita a dar resultados concretos, unos hablan de empate a cero goles, otros ven triunfador a Panamá, al igual que a la Selección de Honduras, esto previo al encuentro que disputarán en la Copa Centroamericana Uncaf 2017.

Hace exactamente dos meses, ambas selecciones se enfrentaron en el estadio Olímpico de San Pedro Sula por las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, allí "Panas" derrotaron a los catrachos 1-0 ante la mirada de más de 30 mil fanáticos. Pero este martes otro gallo cantará.

Medios de prensa centroamericanos como el portal Futbol Nica.Net de la mano del periodista nicaragüense Camilo Velásquez, concluye que ambos son equipos fuertes y duros en la competencia, pero se inclina hacia Panamá por las individualidades, aunque la Bicolor nunca deja de ser peligrosa. "Influirá mucho el tema de las rotaciones. Será un partido lindo de ver", dijo.

Por su parte, Luis Rolando Solares, periodista guatemalteco de Antigua Sports consideró que: "Panamá y Honduras son dos selecciones con jugadores muy potentes, quien gane el pulso en el mediocampo llevará la ventaja. "Bolillo" Gómez es un técnico pragmático contra un Jorge Luis Pinto que es más equilibrado".

Rudy Martínez, periodista de Deporte Total USA, considera que ésta será la prueba de fuego para el "Bolillo" Gómez y sus pupilos, luego de tener complicaciones ante los rivales en papel más accesibles, el técnico colombiano deberá ser más agresivo si quiere ganar la copa y vencer a los de Pinto.

"Panamá debe ganar, pero este Honduras no es fácil. Llegan como primero del torneo y, considero que tienen jugadores con más vocación. A pesar de la historia creo que Honduras los puede complicar".

HABLAN LOS MEDIOS CANALEROS

La prensa panameña por su lado, duda. No confía tanto en su selección pero consideran que se

alzarán con la victoria.

Arturo Vidal de RPC Televisión es uno de los reporteros que considera que los partidos de los panameños siempre son duros y peleados ante los hondureños.

"Esto son estos tipos de partidos que te divides en 50% y 50%, digamos que últimamente hemos tenido (Panamá) buenos resultados ante Honduras, pero eso no quiere decir que por eso se va a dar acá. Ganar en el hexagonal no es indicativo de que triunfaremos en esta competencia. Quiero que gane Panamá no descarto el empate, pero al final siento que hay mucha más presión de ganar porque está en casa".

José Miguel Domínguez, periodista de TV Max, al igual que sus colegas considera que será un partido difícil, cree que los canaleros deben componer muchas cosas, ya sea en lo táctico, encontrar su verdadero 11, su verdadero delantero.

"Son dos grandes, dos titanes, ambos competirán por el liderazgo de Centroamérica. Panamá gana, aún Pinto no ha podido ganarle a Panamá ni a Bolillo".

Francisco Márquez, periodista del diario Metro Libre, no duda en que será una batalla campal lo que sucederá mañana en el Rommel Fernández entre estas dos selecciones, argumentando que: “Honduras expone su liderato en este partido, aunque ambos no han mostrado su mejor versión hasta el momento. Honduras llega un poco más relajada, solo con empatar puede estar tranquila, pero considero que los panameños pueden ganar con un marcador de 1-0”.