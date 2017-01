El volante de Panamá Amílcar Henríquez siguió la misma línea del técnico Hernán Bolillo" Gómez y previo al juego ante Honduras en Copa Centroamericana Uncaf, criticó a los medios de su país.

"Algunos de sus colegas (refiriéndose a la prensa panameña), creen que somos Brasil, dicen que perdieron los ánimos con nosotros, no esperan nada, entonces para que quieren que hablemos y estemos aquí parados dándoles explicaciones. Si en sus programas analizan los partidos y después dicen lo que les parece", expresó Amílcar Henríquez, luego de ser interrogado en referencia a los cuatro puntos que acumula la escuadra canalera en este torneo.

La molestia de Amílcar se da, luego de que algunos medios panameños mantienen en tela de duda la participación y el rendimiento de los canaleros en esta competencia, y más sabiendo que este martes en el Rommel Fernández se enfrentarán ante Honduras: su eterno rival.

"No podemos mirar al pasado, debemos ver al presente. No ha sido fácil ni para ellos (Honduras) ni para nosotros, Nicaragua fue duro para ambos, pero bueno, hay que seguir trabajando", expresó el mediocampista panameño que se le veía calmado, pero que aprovechó las cámaras para descargar su sentir tras leer los diarios.

El jugador colonense quien pareciera estar siguiendo los pasos de su líder, el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, luego de que este en conferencia de prensa, el pasado domingo, rabiaba en la mesa principal por algunos comentarios que no le habían gustado, deduciendo que los medios panameños solo saben criticar, no son futbolistas ni técnicos.

Para el mediocampista del Árabe Unido de Colón, se trató de una "simple conferencia" y han armado "un solo problema" por eso, cuando lo que debió hablarse era de los jugadores y de los goles que habían hecho sus compañeros.

"No le podemos pegar mentira, nos ha faltado contundencia al anotar los goles, hemos hecho todo para hacer los goles. El equipo ha trabajado, ayer (domingo) tuvimos muchas opciones de goles. Con Belice tuvimos demasiados, a veces hay momento en que no se meten, pero aquí se habla de otras cosas, tenemos que conversar de fútbol. Siempre pelean de que no hay relevos para las eliminatorias y esto es lo que se está dando", comentó.

SOBRE EL RENDIMIENTO

Según el volante, en este torneo los jugadores no descansan, aun sabiendo que va a llegar un momento en el que les toca solo repasar y no hacer movimiento para el partido del día siguiente, lo que podría provocar lesiones y fatiga.

"Esto provoca que el espectáculo no sea bien visto en el cuadro, te puede dar una fatiga. Creo que del 13 al 23 vas a jugar cinco partidos sin parar", cerró.