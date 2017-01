"Bolillo" Gómez a Pinto: "Este man no va a venir a salirme con eso. Es una acusación grave"

Hernán "Bolillo" Gómez, entrenador de Panamá, se refirió a la pelea que tuvo al final del partido con Jorge Luis Pinto antes de marcharse al vestuario.

Según Gómez, Pinto los acusó de haber "pagado" árbitros en el juego eliminatoria que se disputó en San Pedro Sula donde la H cayó 1-0.

"Pinto dijo que nosotros compramos al árbitro cubano... Nos dijo ladrones", inició diciendo el colombiano.

"Los panameños trabajamos honestamente, hemos sufrido con el árbitraje más que cualquier equipo, pero para que Jorge Luis venga a decir que pagamos árbtiros en el partido contra Honduras en Honduras (se refiere a la eliminatoria) eso lo va a tener que comprobar", advirtió.

Y agregó: "Esta selección es de los panameños, este man no va a venir a salirme con eso, es un irrespeto, yo me le acerqué por las buenas y si ven el video yo estoy tranquilo hablándole hasta que me salió con eso y es una acusación muy grave la de ese man", dijo refiriéndose a la afirmación que asegura le dijo Pinto.

Además Bolillo Gómez ya ha dado como campeón a Honduras del torneo. "El título es de Honduras. Nos faltan dos partidos bravos para seguir observando jugadores", dijo sobre lo que espera.



"Honduras tuvo virtudes tácticas. Panamá hace fútbol, pero tenemos que mejorar en la definición", siguió al elogiar el comportamiento de sus jugadores.



Sobre el penal que reclamaron, afirma "es un penal muy difícil de pitar. Estos partidos necesitan árbitros más templados." Gómez.

