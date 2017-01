'Bolillo' Gómez: ''Estaba a punto de pegarle a Pinto''

Luego del espectáculo alejado de lo futbolístico que demostraron tanto el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto y el DT de Panamá, Hernán 'Bolillo' Gómez en su encuentro el pasado martes en el estadio Rommel Fernández, en la Copa Centroamericana UNCAF 2017, salieron a relucir comentarios de parte del líder de la Roja.

JORGE LUIS PINTO NO SERÁ CASTIGADO TRAS PELEA CON BOLILLO GÓMEZ

En entrevista exclusiva que diera el DT de los canaleros a la televisora Telemetro, aceptó el haberse dejado robar la calma por Jorge Luis Pinto en este partido, sin embargo, según la prensa panameña el fin del timonel fue desviar la atención de los periodistas para que no fuera atacado nuevamente por el pobre rendimiento de la selecta.

''Pinto en todo el partido se la paso diciendo que se tenía que desquitar del robo y la compra del árbitro que hicimos nosotros en Honduras, pero yo no entendía. Cuando me va diciendo que aquí estamos robando y que él estaba averiguando que nosotros le robamos el partido. Te digo que Dios me agarró la mano, Dios me agarro está mano. Él viene a Panamá a decirnos ladrones, aquí somos sanos. Mira como nos pitan de fácil a nosotros y nunca pasa nada. No ve el penalti que nos pitan, no ve el penalti que no le pitan a Alberto y, este tipo viene aquí en Panamá a decirnos ladrones'', dijo el DT de la Roja quien confesó estaba dispuesto a que lo suspendieran pero que no iba a soportar insultos.

¿Te robo la calma?, le preguntó el periodista al colombiano, este contestó: ''Es que yo no soy muy calmado, pero allí no sé quién me agarró esta mano. Pues creo que fue Dios, yo estaba así ya (haciendo seña de pegarle) pero paré”, confesó.

'Bolillo' quien aceptó ir fuerte contra el periodismo de Panamá, confesó haber hecho lo mismo en Colombia y Ecuador, pero aún más fuerte, sin embargo, dejó claro que en el país panameño hay unos periodistas que se la quieren saber más que él.

“Aquí (Panamá) ha sido más difícil porque ha habido periodistas que se la saben más que uno. En Colombia y Ecuador las peleas eran más bravas”, indicó.