El nuevo técnico de Real España, Ramón Maradiaga, trabaja pensando en su primera prueba que tendrá con los aurinegros ante el FC Virtud este sábado en la Copa Presidente.

Además "Primitivo" calificó de muy bajo el nivel que ha mostrado Honduras en la Copa Centroamericana, pero que lo importante son los resultados que se han dado y el objetivo de haber clasificado a la Copa Oro se ha cumplido.

¿Cómo ha visto al plantel?

La verdad que bien, estamos trabajando con un buen grupo, con mucha colaboración, dispuestos al trabajo y pendientes de todo lo que nosotros estamos tratando de administrar y poniendo la cuota de calidad que ellos tienen.

¿Se está dando el gusto ya de probar a los jugadores en sus puestos?

Sí y la verdad que primero conociéndolos en el día a día, no es como verlos en la televisión porque ya los estamos viendo en el trabajo, pero reitero que la polifuncionalidad de cada uno de ellos es que se pueda tener alternativas en las diferentes posiciones.

¿Qué le ha pedido a los jugadores?

Primero el compromiso con la institución en la que estamos y agregar simplemente hechos de trabajo, más que todo la concentración del mismo y que no hayan distracciones y enfocarnos en la exigencia, no tomar a broma los errores de los compañeros. La respuesta la he recibido de la mejor manera, hay una cooperación total, ellos saben que están en una institución profesional y ojalá que esto que digo sea acompañado por los resultados.

¿Ya tiene claro su primer 11 para encarar el primer partido en la Copa Presidente?

Sí, hablamos con ellos de que hay dos frentes con los que atacaremos y utilizaremos a los jugadores que nos puedan ayudar. Viajamos mañana con todo el plantel a Gracias.

¿Qué sabe del FC Virtud?

Poco, muy poco. Hay una información que recién me dieron ayer, pero vamos a jugar como que si fuese un equipo de la Liga Nacional, no queremos sorpresas ni algo que después nos estemos lamentando por eso vamos con plantilla completa.

¿Cuál es el objetivo de la Copa Presidente?

Ganarla, pero esto es partido a partido. Es justamente la pregunta que le había hecho a los jugadores ¿Cuál es el partido que debemos de ganar? y dijeron la final, pero para llegar a ella hay que ganar todos los juegos que se vengan.

Maradiaga afirma que no le gusta el fútbol que ha practicado Honduras en la Uncaf.



Nos gustaría saber qué opina sobre el desempeño de la Selección Nacional en la Copa Centroamericana.

Bueno, una cosa es decir me gusta y otra cosa son los resultados. Cada quién tiene su punto de vista o su estilo de juego. Si digo que no, muchos van a reaccionar por lo que pasó en el 2001, pero a mi forma de ver y a lo que yo siento es que se está muy lejos de lo que uno pretende ver.

Pero aquí lo que vale son los resultados y la selección prácticamente ya ha alcanzado el título y de alguna u otra manera es lo que avala el trabajo.

¿Qué le falta a su ver?

No sé, como aficionado y como técnico, uno no se puede desligar, pero no hay una suficiente utilización a la calidad que hay de jugadores, pero reitero, aquí lo que vale es el objetivo de clasificar a la Copa Oro y ya se está a un paso de obtener el título y eso es lo que puede tener satisfechos a muchos.

¿El resultado se antepone al llenar el ojo del aficionado?

Sí. Lamentablemente se ha llegado a esa instancia y no lo digo en este caso por el técnico de la selección, también lo digo a nivel de clubes ya que lo digo por mí, pero es entendible porque es una profesión compleja.

Los dirigentes quieren ganar a como de lugar y no la forma en como se debe hacer. Hay jugadores con capacidad, pero ante todo esto es simplemente aceptar que Honduras juega así, así gana y seguirá, se hace con Pinto, se hacía con Suárez de igual forma, quizá con el profesor Rueda era a un estilo diferente, pero cada quién tiene su manera de sentir el fútbol.

¿A nivel general que piensa de todas las selecciones en la Copa UNCAF?

Bajo, de Panamá se esperaba algo más porque es la selección local y no sé logró. Costa Rica quizá está a un nivel parejo con Honduras, valorar lo de Nicaragua que ha sido un país que ha venido en evolución. Belice también está ahí queriendo dar el salto, pero no es el nivel que uno pretende ver, pero bueno, es nuestra área y hay que estar pendiente de todo lo que suceda.