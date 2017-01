El presidente de la Comisión Normalizadora de Fenafuth, se refirió al impase que tuvo este día el entrenador nacional en Panamá

Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, apenas retornó este jueves de Miami, donde estuvo reunido con autoridades de la Concacaf y de FIFA, pero se refirió al impase que tuvo el técnico Jorge Luis Pinto en Panamá.

Pinto sería castigado por pleito con Bolillo Gómez



El seleccionador nacional fue vetado por los dueños de la Hacienda Country Club, lugar donde Honduras tenía previsto entrenar esta mañana, pero que fue imposible por una decisión de la junta directiva del lugar.



En un comunicado fueron contundentes al informar que la Bicolor podía ingresar al lugar solo si Jorge Luis Pinto no asistía, pues era considerado "non grato", tras haber criticado las condiciones del club y acusar a Panamá de haber comprado árbitros en el partido contra Honduras el pasado mes de noviembre.

Declaran "non grato" a Pinto en Panamá



Sobre este caso, Jorge Salomón se refirió de la siguiente manera: "Me di cuenta al llegar a Honduras que pude mirar una nota sobre ese asunto, pero simplemente entrenamos en otro lado, no hay ningún problema, nosotros no somos dueños de la cancha y si no la quieren prestar buscamos otra".



Además señaló: "Ellos (panameños) están enojados y nosotros no podemos hacer nada, además no es cosa del otro mundo. No he podido hablar con Jorge Luis Pinto después de la noticia, solo ayer pero todo estaba tranquilo y esto pues entiendo que lo resolvimos entrenando en otro lado" cerró.