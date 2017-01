El técnico Jorge Luis Pinto habló horas previas al juego de Honduras ante Costa Rica, partido que podría definir a los 'catrachos' como campeón de la Copa Centroamericana 2017.



Sobre el cruce de palabras que tuvo con Darío "Bolillo" Gómez lo dejó claro, pero donde resaltó su comentario fue el otro problema con la cancha de la hacienda Country Club ya que los declararon "non grato". El colombiano habló para el programa Fútbol a Fondo.



"Muy motivado con muchas ganas, se lo que representa una final de título centroamericano para Honduras, para los jugadores. Estoy motivado" empezó diciendo sobre el juego ante Costa Rica.



"Vamos a enfrentar a un equipo que no es fácil, conozco el 80% de los jugadores y juegan bien al fútbol. Estamos muy motivado para un ganar un título súper importante".



"Este es un galardón grande, siempre ganar en el lo internacional es lindo y eso es lo que me gusta", mencionó.



"Tienen buena generación de pronto no están los títulares, pero es un grupo grande", asegura que conoce a los 'ticos'.



"Ellos (Costa Rica)saben que yo los analizo muy bien. Favorito es Costa Rica y toca buscar el título frente a ellos".



"Estamos con muchas ganas. Honduras es cualquier momento de la vida siempre que compita tiene que ser favorita".



"El momento no es bueno para el fútbol, lo tengo que reconocer, él me habló y yo le hablé, me gustó cogerlo frente a frente porque los hombres nos cogemos frente a frente, él me dijo una cosa y yo le contesté, la verdad lo siento, no confundan que es el país" declaró sobre el problema con 'Bolillo'.



"Siento que fue una estrategia de Bolillo para distraer a la gente con lo que pasa con Panamá".



"Eso me da más fuerza, más ganas y más berraquera para ganar el partido" dijo sobre que los declararan non grato en Panamá.