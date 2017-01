Jorge Luis Pinto está a las puertas de ganar su tercer título de Copa Centroamericana en su carrera y el cuarto para la selección de Honduras, al final de empate frente a Costa Rica el colombiano analizó el juego que le deja satisfecho, aunque con la espinita de que no ha mostrado el mejor fútbol.

Pinto además zanjó la polémica con Hernán "Bolillo" Gómez luego de su pelea el pasado martes por supuestas palabras del entrenador de Honduras acusándolo de comprar el primer juego eliminatorio en San Pedro Sula.

JUEGO EN TÉRMINOS GENERALES

Cuando yo estaba en Costa Rica dije que los partidos con Honduras eran bravos e igual pasa ahora del otro lado.

Fue un partido bien disputado, el primer tiempo fue más de nosotros y el segundo de Costa Rica. Veníamos de un desgaste importante del juego con Panamá y los jugadores lo sintieron, mientras que Costa Rica buscó una propuesta ganadora para alcanzar el primer lugar, nosotros también lo hicimos.

De a ratos hubo buen fútbol, ha sido un empate agrdable y vamos a seguir buscando el próximo resultado para quedarnos con el título.

COPA CENTROAMERICANA Y HEXAGONAL ¿DIFERENCIAS?

Yo pienso en lo de hoy, la hexagonal es otra historia tanto para Costa Rica como para mí, nos falta gente a los dos equipos y son otras condiciones. Acá hay chicos que llevan dos o tres partidos con Honduras, hay 5 jóvenes de la Olímpica porque estamos construyendo un nuevo equipo, así que no es comparable porque faltan muchos jugadores, no vale la pena hacer conjeturas sobre el juego de marzo.

NO SE ECHARON PARA ATRÁS

El accionar de los jugadores es decisión mía y es lo que no comparto con los medios, yo no puedo creer que tomo una decisión para meterme atrás con el 1-0 a favor, Costa Rica nos presionó y buscó el partido porque no les servía el empate y por fueron con tanto ímpetu y agresividad, ellos no nos dejaron salir.

SU COSTA RICA Y LA DE RAMÍREZ

Óscar tiene un buen equipo, del resto no tengo nada que opinar, los comparativos no son buenos, hay que ser más respetuosos.

OTRO TÍTULO MÁS

Siento alegría, pero hay que ganar el juego que falta (con Belice). Mi sueño es ganar mi tercer título de Uncaf, estamos cerca de hacerlo.

SOBRE LOS NUEVOS JUGADORES

Fue la primera para Jairo Puerto, Marcelo Pereira, Allans Vargas y Marcelo Canales, les da madurez y me da más roce y fútbol para la eliminatoria, eso me gusta porque Ever Alvarado jugó por primera vez de central, me voy satisfecho por el rendimiento que nos han entregado, aunque hay que ser honestos, nos ha faltado fútbol.

EL ESPÍA EN EL ROMMEL FERNÁNDEZ

Juan Carlos Osorios: Es un oficio de todos, el martes me voy para Estados Unidos a verlos y me alegro que haya venido a la provincia.

ZANJA POLÉMICA CON BOLILLO GÓMEZ

No tengo palabras que hablar, lo que tenga que decir que lo haga, no sé qué sería, yo lo dije como hablamos los hombres frente a frente y a un metro de distancia. Yo le dije cosas, él me dijo sus cosas y yo lo respeto, fue un momento feo, no pensé que reaccionaría así, pero es el fútbol y le pido disculpas a los medios y a todo el mundo, el tema fue con él y no con Panamá.