El uno a uno de los futbolistas de Honduras ante Costa Rica

Honduras está a un empate de coronarse campeón de la Copa Centroamericana 2017. Luego de empatar 1-1 ante Costa Rica, la Bicolor dio el paso que le faltaba para llegar a la última jornada del torneo con todas las posibilidades a su favor para levantar la corona.

Ante la selección de Óscar Ramírez, así fue el rendimiento de los integrantes de la H, desde el punto de vista de Mauro Reyes, entrenador nacional y que recién dejó el banquillo de Real España.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA COPA CENTROAMERICANA

DONIS ESCOBER 8 PUNTOS

El portero de la Selección Nacional estuvo muy bien en el juego aéreo, mostró seguridad al equipo, se coordinó muy bien con su defensa y en la jugada del gol no tuvo nada que ver.

JAIRO PUERTO 7 PUNTOS

Jairo estuvo muy mal ofensivamente, tuvo que haber dado un poco más de salida, se vio muy débil en el mano a mano en la marca y perdió algunos balones en las salidas.

MARCELO PEREIRA 8 PUNTOS.

Los defensas centrales estuvieron muy bien; creo que hizo buenas coberturas, sobre todo a la espalda de Jairo Puerto, muy bien en juego aéreo y lo único que el gol sale de su zona y regaló un poco la espalda.

EVER ALVARADO 9 PUNTOS

Fue el mejor del partido, muy bien en el juego aéreo, excelentes coberturas, muy bien en el mano a mano. Siempre dio buenas salidas con el balón y fue directo con pase corto, nunca complicó el juego.

HENRY FIGUEROA 8 PUNTOS

Estuvo seguro en la marca, eso dio mucha seguridad y en la salida lo hizo muy bien y se mostró muy impecable en el juego aéreo e hizo muy buenas coberturas.

BRYAN GARCÍA 7 PUNTOS

No estuvo preciso, no se vio que el equipo tuviera salida por su zona, en momento del juego se vio nervioso. En la marca se observó flojo y no demostró que tenga una proyección ofensiva.

ÓLIVER MORAZÁN 8 PUNTOS

Retardó muy bien, dio mucho equilibrio, no permitió mucha posesión del balón, tuvo buen pase, pero cometió muchas faltas y le regaló la salida al rival.

JORGE CLAROS 9 PUNTOS

Tuvo un gran equilibrio defensivo, hizo posesión del balón, retardó bien el juego y eso le dio un respiro a la línea defensiva. Ya cuando le tocó crear el juego entregó muy buenos pases.

MARCELO CANALES 7 PUNTOS

Dio muy buenos pases de media distancia, uno de ellos fue la asistencia al gol, pero nunca desbordó, ni hizo mucha posesión del balón, creo que ahí le faltó un poco más de experiencia.

ERICK ANDINO 7 PUNTOS

El gol lo hace subir un poco la calificación, pero ofensivamente estuvo muy pobre. Sí tuvo una muy buena marca sobre el lateral de Costa Rica, pero no tuvo el volumen ofensivo deseado.

RUBILIO CASTILLO 7 PUNTOS

Estuvo muy solidario en la marca en la salida de los centrales, aunque falló una oportunidad de gol. Tuvo muy poco remate a marco y no aguantó el balón en la parte ofensiva.

LOS CAMBIOS

MICHAEL CHIRINOS 8 PUNTOS

El primer cambio del juvenil llegó muy bien, no desentonó, le dio muy buena salida a la Selección Nacional y fue muy peligroso en el ataque, sobre todo que no expuso el balón cuando fue en búsqueda del marco rival.

ALLANS VARGAS 7 PUNTOS

El defensor se complementó muy bien, jugó muy poco, pero bien en el juego aéreo y seguro en las marcas, pero hizo un par de despejes malos.

DIEGO REYES 6 PUNTOS

Fue el último cambio, pero se vio muy mal en la marca, no tuvo salida para el equipo, mal en el mano a mano defensivo, pero hay que rescatar que jugó muy poco.

