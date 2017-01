El volante hondureño Jorge Claros fue condecorado como el jugador más importante del pasado Honduras-Costa Rica, en el Rommel Fernández.

El mediocampista se siente bien, confiado y tranquilo por todo lo que está pasando en esta Copa Centroamericana, donde ha sido fundamental su posición y su destreza para conseguir los goles de la H.

¿Fuiste el jugador sobresaliente del partido ante Costa Rica. Cómo te sientes?

Me siento bien porque uno trabaja en base a un colectivo primero y después ven lo individual. Se dijo eso, pero lo que más quiere uno es que el equipo funcione como se trabaja durante los entrenamientos y ponerlo en practica en los partidos. En esas circunstancias se ve el accionar individual de uno, cuando se maneja lo colectivo en una parte del partido o prácticamente ser regular en lo colectivo.

¿Están a un paso de levantar la Copa Centroamericana, cómo está el grupo?

Nos sentimos bien y optimistas como el primer día que vinimos a Panamá, sabiamos que no iba a ser nada fácil, porque hay selecciones que antes eran mas accesibles, ahora sabemos que es todo lo contrario. Estamos con las mismas ganas y la misma ilusión. Estamos a un pasito nada mas de poder quedar otra vez campeones, depende exclusivamente de nosotros, independientemente de los otros partidos, nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante.

Su próximo rival es Belice, un equipo que no ha ganado un solo partido en la Copa, ¿Creen que ya ganaron todo?

Sabemos que en el papel Belice puede ser uno de los más accesibles, pero ya jugamos con ellos el año pasado y sabemos lo que realmente puede suceder. Son partidos por ahí mentirosos. No nos podemos relajar y somos conscientes de lo que tenemos que hacer para jugar y poder sacar ese partido. Por ahí todo el mundo dice que ellos y Nicaragua son los más accesibles pero eso no es así, tenemos que llegar mañana comprometidos para sacar esos 3 puntos.

¿Está de acuerdo con las declaraciones de Jorge Luis Pinto de que todo estaba arreglado para que Panamá ganara?

Es que es muy complejo eso porque tal vez eso pasó también en la eliminatoria, pensaban que nosotros no íbamos a clasificar a la Hexagonal. Creo que nunca se habían jugado dos partidos como local y prácticamente el calendario estaba para Canadá y ahora este calendario estaba para Panamá. De allí se parte en ese orden y uno ve los partidos, creo que es algo obvio de que los calendarios están hechos para algunos equipos y unas selecciones. En este caso y obviamente, este estaba hecho para Panamá.