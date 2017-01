La Selección de Honduras se entrena relajada y entre niños en Panamá

La selección de Honduras entrenó, hoy, sin restricciones, en uno de los campos del complejo deportivo Ciudad del Saber, ubicado en Albrook.

El cuerpo técnico llegó a las instalaciones a eso de las 9:15 a.m. con un equipo catracho bastante relajado y emocionado, donde un grupo de niños los esperaba para saludarlos con emoción.

Los primeros minutos en la cancha fue para que hacer el clásico rondo, donde todos los futbolistas participaron, posteriormente, vinieron los estiramientos y algunas palabras de instrucción del preparador físico, mientras Jorge Luis Pinto se mantenía caminando en el campo para determinar cómo y quienes serían los jugadores que pasarían al primer o segundo grupo de preparación.

El equipo hondureño hizo los últimos ajustes antes de enfrentar este domingo a Belice.

Los 23 futbolistas fueron divididos en dos grupos, uno de ellos era custodiado por el timonel colombiano quien los puso a realizar parado táctico para perfeccionar técnicas que serán implementadas para el día del juego ante su último rival, Belice. En esta cuadrilla estuvieron algunos jugadores como: Michael Chirinos, Erick Andino, Eddie Hernández,

Ever Alvarado, entre otros. Mientras que en la segunda agrupación estaban jugadores como Henry Figueroa, Jorge Claros, Luis Garrido, quienes estaban haciendo trabajos de dominio de balón al estilo voleibol. Donis Escober y Luis López también trabajaron de manera separada.

Los trabajos de preparación tuvieron una duración de aproximadamente dos horas, dando por terminado dos semanas de trabajos intensos por la competencia de la Copa Centroamericana. Hasta el momento, no se han reportado lesionados y se espera que los jugadores que no han sido titulares o no han sumado muchos minutos con la Bicolor, puedan salir en este último encuentro (mañana) contra los caribeños, a las 11:30 de la mañana.