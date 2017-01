El delantero Alberth Elis está listo para iniciar una nueva aventura en el Houston Dynamo de la MLS, pero antes de ello habló de todo lo que ha tenido que sortear para llegar hasta donde está.

Elis jugó Mundial Sub-17 y Sub-20 con Honduras y no pudo marcar. Cuando llegó Jorge Luis Pinto a la Sub-23 vio grandes sus grandes condiciones y supo que para obtener un diamante debía presionarlo. La exigencia fue tan grande en ese inicio le el cafetero le dijo unas palabras que le tocar el orgullo y le obligaron a sacar lo mejor.

"Desde el Pre-Preolímpico fue difícil con el profesor adaptarme a lo que él quería. Porque quería que hiciera algo que yo no entendía. Me costó entenderle, fue algo duro conmigo al inicio. Estaba encima de mí y una vez enfrente del equipo me dijo que parecía jugador de barrio, de Segunda División que no llenaba las expectativas, no fue fácil. Yo dije que un día le iba a callar la boca", cuenta en entrevista al programa El Toque de Rely.

El atacante a fuerza de goles se clasificó a los Olímpicos Río 2016 con la Bicolor y dice que parte de su éxito se lo deba a Pinto.

"Si no fuese por el profe Pinto no hubiese conseguido lo que hice en los Olímpicos. Estoy muy agradecido con él. Pasa pendiente de mí siempre, llamándome y aconsejándome", agregó.

SU SUEÑO ES JUGAR EN EL CHELSEA

Con solo 20 años, Alberth Elis es una de las esperanzas en el ataque de la Selección Mayor en las eliminatorias a Rusia 2018 y confiesa es su mayor anhelo.

"Sueño con el mundial de Rusia y hacer historia. También ir a jugar en Europa, en Inglaterra".

¿En qué equipo de la Premier League te gustaría jugar? Le consultaron: "Mi sueño es jugar en Chelsea, poder anotar y volver loco al estadio", cerró.

LO DIJO:

"La celebración del gol ante Corea del Sur fue para Dios porque se lo había pedido desde el mundial Sub- 17 y que llegara fue hermoso para mí".

"Fue algo lindo para nosotros poner el nombre en alto del país, logramos un lindo grupo, como familia. No habían estrellas".