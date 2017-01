¿Pinto es el Mourinho de Centroamérica? “Me siento hasta orgulloso”

Jorge Luis Pinto, muy relajado y con la mente únicamente puesta en pensar levantar la Copa Centroamericana mañana frente a Belice, cuenta a DIEZ en EXCLUSIVA los detalles y revela su sentir cuando la mayoría de prensa de la región le compara con el portugués José Mourihno.

El colombiano mencionó que esta Honduras es diferente a la de hace seis años, pues no cree que sea sorprendida por un rival de menor categoría como pasó con equipos anteriores que en partidos claves se desconcentraba y dejó ir momentos históricos.

Profesor Pinto. Está rosando su tercera Copa Centroamericana. ¿Qué significado tiene para usted?

Mucho como profesional, como director técnico de un país como vivencia futbolística para mí, es un torneo importante y sería un orgullo poder ganar la tercera copa.

¿Qué significa para usted ser uno de los entrenadores más exitosos en el área?

Es un compromiso de que hay que seguirlo haciendo, hay que tener la confianza de la gente y responderle a la gente que cree en uno y yo creo que es el deber de uno tener esa responsabilidad.

¿Considera que los jugadores han captado la idea que usted les quiere transmitir?

Como en todos los grupos, algunos captan mucho, otros no. Este grupo ha captado muchas cosas.

¿Cómo cuáles?

De todo… En lo táctico, es un equipo que tiene que aprender el sistema zonal, los conceptos de presión de cada juego, los conceptos de pelota.

Con todo lo que ha visto en esta Copa. ¿Se siente con tranquilidad de cara a las eliminatorias?

Hay que ver los grupos que son diferentes. Ya he dicho que Panamá, Costa Rica y nosotros somos las selecciones que más nos falta gente. Que equipos como Belice, Nicaragua y El Salvador tienen todo su plantel, nosotros no lo tenemos y eso marca una diferencia en la eliminatoria.

¿Qué porcentaje de los jugadores que tiene en la UNCAF tomará en cuenta en las eliminatorias?

Es relativo, pero mínimo tienen que estar el 50%, como mínimo serían 12 o 15 que deben estar.

¿Cuál de estos jugadores que tiene en la Uncaf lo han sorprendido?

Yo diría que el más nuevo en la Selección que es Jairo Puerto y él me ha sorprendido positivamente.

¿Qué tanto cambiará la base de Honduras para la eliminatoria?

Muchos, hay seis o siete jugadores que son titulares, especialmente los de ataque que no está ninguno aquí.

¿Qué le ha parecido el nivel de la Copa Centroamericana?

La parte deportiva, la futbolística buena porque ha evolucionado como Nicaragua y Belice y equipos que vienen como Panamá, Costa Rica y Honduras que muestran un grupo de jugadores para el futuro y diría que nosotros somos el segundo equipo más joven y siento que vamos hacia adelante.

La prensa internacional lo define a usted como el Mourinho de Centroamérica ¿Qué le parece?

Hay que ver porqué Mourinho. Si es por la capacidad de trabajo de él, por el análisis táctico que tiene y la interpretación que ha expresado en sus libros de metodología de entrenamiento, es bienvenido. Me siento hasta orgulloso.

Antes de viajar a Panamá había comentado que pareciera que el torneo estaba arreglado para que Panamá saliera campeón.

No. Yo no dije nunca la palabra arreglado. Dije que habían algunas condiciones competitivas de alguna manera, y ellos lo han armado para que Panamá y Costa Rica lo ganaran. Lo dice el calendario, lo dice todo. No arreglado de ninguna manera.

De este título que ya casi tienen en la mano hay cuestionamiento de algunos sectores que no les salió el resultado como eran. ¿Qué opina usted?

Hemos tenido de laguna manera irregularidad. Nosotros comenzamos algunos partidos el primer tiempo mal, Panamá no ha logrado de alguna manera lo que quería, Costa Rica igual… En fin. Repercute mucho la competencia cada 48 horas como el desgaste, no se puede tener estabilidad y hay que rotar nóminas y eso no permite tener continuidad y eso hace irregular el torneo.

¿Dejar sin título a Costa Rica o a Panamá ya que eran las favoritas, qué significa para usted?

Una satisfacción porque son buenos equipos, Panamá como local quería hacer sentir su localía, tiene un buen grupo, Costa Rica igual. Pero tengo que decirlo que en estas áreas, Honduras también tiene que ser protagonista y de pronto no sé si se equivocaron, ojalá la podamos ganar, pero no le dieron el peso y el valor a Honduras de que también podía venir a pelear.

Honduras tiene antecedentes de sufrir con selecciones chicas como Santa Lucía, Haití, Guadalupe… ¿Cómo van a afrontar el partido contra Belice?

Honduras ha cambiado. No es la misma Honduras de hacer seis u ocho años con todo respeto para el pasado pero a todos los equipos les pasa eso, Panamá ha perdido con equipos chicos, Costa Rica igual, es de pronto esa confianza que no queremos tener.

Algunos medios catalogan la Copa Centroamericana de bajo rendimiento o bajo perfil.

No. Probablemente que no está Alemania ni está Brasil, ni Argentina ni España y es entendible, pero… ¿Comparada con quién? Es el nivel de estos países que ha evolucionado, yo he conocido la región muy bien y siento que hemos avanzado.

Usted sigue siendo explosivo en los partidos. ¿No cree que eso le haya traído problemas?

No. Yo tengo mi actitud y manejo de partidos. De pronto hay que decirle a otros que estén dormidos en el banco. No, son formas de dirigir, uno se hace respetar y en el juego yo no pierdo la cabeza, que estoy atento a todo el partido es otra cosa, de eso sí. Depende de lo que ustedes interpreten como explosivo.

Ya ha dirigido a Costa Rica y ahora Honduras. ¿Le interesaría dirigir otra Selección de Centroamérica?

No, ahorita no hablo de eso porque estoy con Honduras y sería muy feo ponerme a decir que me gustaría dirigir esta o la otra. Si Hay una cosa feísima y que no me gustó de Pep Guardiola es que haya firmado contrato con Manchester United antes de irse del Bayern Múnich y eso me parece no correcto.

¿Qué le ha parecido el rendimiento del jugador Erick Andino?

Bien, no ha tenido mucha continuidad en Selección porque en su equipo no venía jugando pero es un jugador que siempre que llega a la Bicolor hace goles.