Jorge Luis Pinto cumplió su objetivo. Honduras, con un equipo alternativo, logró coronarse campeón de Centroamérica este domingo al ganarle 1-0 a Belice y llegar a 13 puntos en 5 partidos.

El colombiano destacó el trabajo de sus dirigidos que muchos de ellos eran debutantes en una selección mayor, también dedicó el título a los entrenadores, directivos y clubes de la Liga Nacional por su aporte.

"Hay que felicitar a los jugadores que lo dieron todo, un trabajo extenuante desde la pretemporada que hicimos, al pueblo hondureño, directivos, entrenadores para que compartan porque son parte de ello y a los clubes que prestaron a sus jugadores".

OBJETIVO CUMPLIDO

"El objetivo de venir aquí era el título y lo logramos. El segundo era madurar y darles a fútbol a jugadores como Marcelo Pereira o Allans Vargas, todos los que vinieron jugaron porque queríamos verlos y eso lo he encontrado en este torneo, esperamos seguir madurando para la Copa Oro".

SOBRE EL RENDIMIENTO EN 5 PARTIDOS

"Tuvimos posesión de pelota, pero debemos ser más constantes de ese manejo durante los 90 minutos, en algunos partidos no tuviumos esa regularidad, contra Costa Rica lo perdimos en el final del partido y estoy luchando en eso para tener un equipo más constante y compacto".

¿EQUIPO DE EMERGENCIA O DEL FUTURO?

"Es parte del trabajo de cualquier DT ir construyendo una base para emergencia o el futuro, hay que construir una generación porque se fueron 5, 7 u 8 jugadores importantes y eso no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Hay que darles fútbol, fogueo, enseñarles a jugar de visitante, en este clima y este torneo me gustó mucho por la generación que trajimos, adquieron vivencia y no han sido partidos fáciles, han ganado personalidad".

CRÍTICAS AL TORNEO DE LA UNCAF

"Hay necesidades de hacer reformas, con la experiencia que tengo, aquí se le está dando más importancia al mercadeo y las televisoras que a la parte deportiva. Eso ha llevado que este torneo sea mejor en algunas circunstancias, he estado en tres y no ha sido así siempre, hay que darle respeto a la parte deportiva para que haya buen espectáculo.

¿QUÉ CAMBIARÍA?

Que los calendarios se hagan a la luz pública, está bien que al local se le de ayuda, es normal en todos los torneos del mundo que haya alguna preferencia, es entendible, pero por ejemplo ¿qué personas van a venir un partido de fútbol a las 10 de la mañana en Panamá? ¿ah? Nadie, nadie, ni las familias de nosotros vinieron, entonces eso no se puede hacer.

No entiendo como una final no se pone a las 2 o 4 de la tarde para darle presencia, eso deben buscar los organizadores, están dejando el torneo a la deriva.

Las canchas de entrenamiento, pero eso debe ser Uncaf que tiene que estar pendiente, no vayan decir que dije Panamá, yo de Panamá no he hablado nada, mi aprecio y cariño para todos.

EL BALÓN NO LO CONOCÍA

Hay cosas que no pueden pasar como por ejemplo, el balón lo conocimos el día del primer partido, no sabíamos como era, pero el torneo no ha sido fácil.