El mediocampista de la Selección de Honduras Jorge Claros no pudo contener su felicidad luego de conseguir el campeonato de la Copa Centroamericana Uncaf 2017. Pero todo no acabó allí, porque consiguió apoderarse del Balón de Oro de este certamen por su excelente desempeño.

"Siento felicidad y estoy agradecido por esto con Dios, la verdad no me lo esperaba es algo grato, es una sorpresa y bueno hay que seguir trabajando. Creo que uno no se puede estancar acá, en la Selección hay que seguir cosechando éxitos. Primero es colectivo y después es lo individual", comentó.

Claros, quien le dedica este logro a su familia por el apoyo y la persistencia, recordó aquel amargo momento que vivió el 15 de junio de 2011, cuando fue asaltado y recibió un disparo. Pero no quiso opacar su felicidad y contó acerca de su nuevo reto que emprenderá en el Real España.

"Espero salir campeón con el equipo, pelear un puesto que sabemos que no va a ser nada fácil, y primeramente Dios siempre seguir siendo tomado en cuenta por el entrenador Pinto. Este año hay muchos retos y uno de ellos es clasificar al Mundial, esperemos en Dios y en nosotros poder lograr ese objetivo".

El "Mejor Jugador"del torneo Uncaf confesó que el logro de la Bicolor se consiguió gracias a la unión y respaldo que se da todo el equipo, siendo para él el factor denominador y lo más importante para conseguir éxitos en la Copa Centroamericana.

"Siempre nos apoyamos unos a otros y creo que cuando hay respaldo, hay éxito. Está el objetivo y gracias a Dios el objetivo se logró. Siempre hay obstáculos, adversidades y críticas y es donde tenemos que demostrar dentro del campo independientemente de que el mundo esté en contra de uno. Siempre cuando se quiere se puede", concluyó el mediocampista.