Padre de futbolista hondureño Paolo Belloni le responde a Fenafuth

Andrea Belloni, padre del jugador Paolo Belloni de 18 años que juega en el Genoa, explica que no entiende porque Fenafuth no volvió a llamar a su hijo. Estados Unidos lo ha llamado para seguirlo y lo tienen en la mira, pero todavía no ha tomado la decisión con quien jugará.

"Paolo nació en Honduras, pero por diversas razones nos trasladamos a Estados Unidos y él tiene la nacionalidad nortemericana y por eso es que ha sido llamado al equipo de Estados Unidos", comentó don Andrea Belloni en comunicación con DIEZ desde Estados Unidos.

El jugador formó parte en 2014 de la Selección Sub-15 que tuvo una gira amistosa por China, no volvió a ser tomado en cuenta por los entrenadores de selecciones menores y es un prospecto que se puede perder.

"Como él tiene pasaporte comunitario, visores del Genoa lo vieron jugando en Estados Unidos y se lo llevaron para Italia. Vive allá con su abuela y es profesional desde el 2013. En aquel momento que el entrenador de juveniles de Honduras Jorge Jiménez lo llamó para conocerlo en una prueba y salió positivo, tras terminar el torneo de China le dijeron que iba a venir a la Sub-17 para el Premundial pero no lo volvieron a llamar", mencionó Andrea Belloni.

El jugador todavía no ha tomado una decisión con qué equipo jugar, pues puede jugar con Italia o Estados Unidos. Según su padre el futbolista no volvió a ser convocado porque no tenía la edad y los de norteamérica ya lo tienen en la mira.

"Estados Unidos lo ha visto, sabe que está en un fútbol que es competitivo. Pero él solo ha ido como cuatro veces a entrenar, solamente está seleccionado, tomado en cuenta", menciona el padre del jugador de 18 años que está en la edad para jugar con Honduras el Premundial de Costa Rica que se disputa en el próximo mes.

NO ENTIENDE PORQUÉ FENAFUTH NO LO QUIERE VER

Paolo tiene tres nacionalidades, Hondureña, italiana y la de Estados Unidos. Actualmente juega en la Sub-18 del Genoa de Italia y todo indica que será ascendido al primer equipo por el buen rendimiento que ha tenido.

El jugador hondureño se entrena con el Genoa de Italia y va creciendo como espuma.

"Paolo irá donde lo consideren y cuando sea necesario. Yo no soy un padre que presiona para que lo convoquen, lo único que no quiero que digan que no puede ir, o que tomó una decisión porque eso no fue así. O que digan que tiene algo en contra. No, él no se ha decidido", mencionó don Andrea.

"Sé que él estuvo bien cuando fue a México a un torneo con la Sub-17, igual con la Sub-15 en China. Es un muchacho tranquilo. No quiero que se diga que ha tomado una decisión, él solo fue invitado para estar en un campamento con Estados Unidos".

"La cosa rara que no entiendo, es porqué la Federación de Honduras no quiera verlo. Él tiene un físico, se entrena con el primer equipo en varias veces, con jugadores de la Serie A. No entiendo como dicen los federativos que está muy chico, esa es una de las cosas que a mí me molesta", explica.

Y sigue diciendo: "Ahora bien. Si no lo quieren llevar por no gastar (risas), pero no digan que no quiere ir o no tiene las condiciones para hacerlo, porque esa es la realidad. El tiene la edad para ser jugador de la Sub-20 y hay muchachos de la Sub-15 que estuvieron con él en China que ya están en la Sub-20", agregó.