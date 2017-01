El presidente de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, Jorge Salomón, llegó la Tegucigalpa luego de la conquista de la Copa Centroamericana de la Uncaf y se muestra muy optimista de cara a las eliminatorias del mes de marzo ante el Estados Unidos y Costa Rica.

Salomón dice que el torneo le deja muchas cosas positivas a la Selección, una de ellas es el triunfo ante Panamá, rival al que ya días se le derrotaba.

¿Qué viene para Honduras después de haber logrado el título?

Lo primero es como asimilamos nosotros la victoria y lo que viene es más trabajo, ya que tenemos dos partidos amistosos en febrero con Jamaica y después Ecuador. Todo esto es un proceso pensando en los juegos de marzo y hay que tener dedicación. Ya la Copa Uncaf la celebramos, nos enorgullece, pero el trabajo sigue.

¿Cómo toma la Federación del tema que se declaró non-grato a Jorge Luis Pinto en Panamá?

El tema del profesor Pinto no nos preocupa, ya él dio sus disculpas. El "Bolillo" se portó de una manera grosera, pero nosotros ya lo disculpamos a él y esto continúa porque es fútbol. Vamos a llegar preparados para jugar en Panamá y no va pasar más allá de lo que tenemos. Yo creo que lo que pasó fue diferencia entre ellos y no pasó a más. Ya hablamos de Federación a Federación.

¿Cree que la calentura de Panamá fue por que Hondura le ganó?

Primero era un lugar donde nosotros alquilábamos para entrenar y se molestaron por la derrota. Yo creo que eso es borrón y cuenta nueva.

¿Se sienten orgullosos por los premios que ganó Honduras?

Los premios importantes los ganaron los jugadores hondureños y dos árbitros ganaron como los mejores del torneo y eso nos enorgullece mucho por lo importante que es y los pone en posiciones para pitar eliminatorias en un mundial 2018.

¿En el futuro se hablará con Jorge Luis Pinto para evitar ese tipo de comportamientos?

Esto es parte de su personalidad, no le vamos a cambiar, respetamos al profesor de la manera que vive el fútbol, lo apasionado que es, intenso que es desde un entrenamiento hasta un partido. Faltaban 10 segundos ante Belice y seguía gritando. Yo creo que tenemos que enfocarnos en las cosas positivas de la dedicación, el trabajo y los resultados . Es una selección joven y debutaron 16 jugadores. Esto le ayuda al fútbol hondureño. No sabemos si habrá otra Copa Uncaf, eso está en duda porque Concacaf está haciendo un cambio y pueda que seamos los últimos campeones centroamericanos.

¿Lograron confirmar que al lograr este campeonato se clasificará a la Copa América de Brasil?

Todavía no está confirmado, ni ratificado y no hay ninguna comunicación de Conmebol. Usualmente los clasificados a la Copa América sale de la Copa Oro, así que en ese aspecto no tenemos esa buena noticia para Honduras

¿El premio de los $75 mil serán para los futbolistas?

Los premios ya estaban negociados, ellos tenían el premio total si ganaban el primer lugar y creo lo tienen bien merecido. Es un sacrificio económico para la Federación, pero es merecido para ellos y el cuerpo técnico. Con todo gusto se los vamos a dar porque pusieron en alto el nombre de Honduras.

¿Cuándo le harán la entrega del premio a los jugadores?

Tenemos compromiso de Uncaf que nos van hacer las transferencia está semana y así nosotros podamos estar cumpliendo dentro de la semana. Lo vamos a tratar de realizar lo más rápido posible.

¿Qué novedades hay sobre el castigo al estadio Olímpico?

Estamos en la misma posición que estábamos el día jueves, vamos a esperar esta semana que respuesta conseguimos de ellos y queremos seguir tratando de jugar en el Olímpico. Vamos a buscar la última instancia de seguir jugando ahí y sino tomaremos una decisión en conjunto con el cuerpo técnico.

¿Cuánto va percibir Honduras por los dos amistosos ante Jamaica y Ecuador?

Creo que son 55 mil dólares contra Jamaica y más de 30 mil contra Ecuador. Creo que la sumatoria y resta vamos a salir ajustados, no creo que habrá mucha ganancia. Vamos a presentar la liquidación de los dos viajes y la opinión pública sepan en que se invirtió.

¿Cómo está el tema de las multas?

Lo discutimos con el presidente de la FIFA, con toda la Comisión y estamos unidos con Chile, México, Colombia y Honduras en esta discusión y esperamos tener pronto tener la Comisión que se va nombrar de Conmebol y Concacaf para defender estos casos.

¿Pero ya se hizo la apelación?

Si, estamos en eso todos y es una lucha porque vemos injustas las cantidades y los países Sudamericanos están sufriendo estas cosas.