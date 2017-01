Así rindieron los futbolistas de Honduras ante Belice en la Copa Centroamericana

DONIS ESCOBER 6 PUNTOS

El portero de la Selección Nacional no se le puede criticar, ya que no fue exigido con peligro y cuando tuvo que intervenir los hizo con mucha seguridad y más que todo para acelerar el juego.

FÉLIX CRISANTO 6 PUNTOS

Considero que no tuvo un buen partido, en ciertos momento del juego, cuando se fue al ataque, no logró realizar buenos centros y le quitó proyección ofensiva.

MARCELO PEREIRA 6 PUNTOS

Ya nos ha venido demostrando desde los Juegos Olímpicos que tiene gran calidad. En este partido intervino una que otra vez, pero no tuvo ningún problema en los duelos.

ALLANS VARGAS 6 PUNTOS

En terminos generales no se vio mal porque la selección de Belice no causó peligró y en las jugadas en las que se vio involucrado lo hizo bien. Su nivel no se puede poner en duda.

CÉSAR OSEGUERA 6 PUNTOS

Esperé que tuviera mayor proyección en el ataque, pero no mostró confianza, ya que el rival le permitía hacerlo. En defensa no fue exigido cuando tuvo un marcar lo hizo bien.

ALFREDO MEJÍA 6 PUNTOS

Mantuvo buen control de pelota que es lo suyo, supo mantener una buena cobertura y quizás lo que le faltó un poco fue la salir jugando un poco más, ya que el rival lo permitía.

LUIS GARRIDO 6 PUNTOS

No se le puede recriminar, es un jugador que tiene buena marca, esa es la suya. En ciertas jugadas fue con un poco de fuerza de más y pudo salir amonestado.

ÓSCAR SALAS 7 PUNTOS

Fue el encargado de la creación del juego y es el hombre que sabe que hacer cuando tiene el balón. Fue de los mejores en este partido y producto de ello es que casi anota una joya de gol.

MARCELO CANALES 6 PUNTOS

No se vio mal, inclusive demostró que a pesar de no estar jugando como titular en el Olimpia en los partidos que jugó no lo hizo mal. Lo que más destacó fueron sus pases de larga distancia.

CHRISTIAN ALTARMIRANO 6 PUNTOS

No tuvo el mismo dinamismo que lo hace con el Real España. Cuando intentó encarar no se vio muy seguro. Además tuvo una oportunidad de anotar y no la supo aprovechar.

EDDIE HERNÁNDEZ 7 PUNTOS

Su anotación fue de buena manera y además demostró que tiene gol. Pudo anotar otro, pero se complicó, sin embargo, esto le pasa a todos los delanteros que arriesgan.

LOS CAMBIOS

ERICK ANDINO 6 PUNTOS

No tuvo el mismo dinamismo que en el juego pasado ante Costa Rica. No se puede juzgar tampoco porque careció de oportunidades en el control del balón y por eso se tuvo bajar para intentar jugar.

MICHAEL CHIRINOS 7 PUNTOS

Es uno de los jugadores desequilibrantes que tiene el país. Desde que ingresó lo demostró a pesar que tuvo una opción clara de gol en los últimos minutos y la definió mal.

DIEGO REYES 6 PUNTOS

Ingresó muy poco tiempo para tener una opinión sobre él. Solo una jugada tuvo y su remate salió por sobre la meta de West, fue lo único que pudo hacer.

PATROCINADO POR CARL'S JR.