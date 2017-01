Honduras sigue empeñada en jugar contra Costa Rica en el estadio Olímpico

La Fenafuth recibió de la FIFA una notificación oficial de la FIFA en la que le invitan para apelar el veto que le impusieron al estadio Olímpico de San Pedro Sula luego de los incidentes vividos en el arranque del hexagonal.

El Secretario de la Federación de fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía, informó que existe esperanza que el estadio Olímpico quede disponible para el partido frente a Costa Rica el 28 de marzo válido por la hexagonal clasificatoria al Mundial de Rusia.

En esta semana tendrán una respuesta de la FIFA y si no pasa la apelación, ya se enviaron los nombres de los tres estadios disponibles y según se ha conocido, son el estadio Morazán de San Pedro Sula y el Nacional de Tegucigalpa.

¿Se habla de siete días, pero se tiene hasta el último de enero para informar dónde jugará Honduras el partido?

La FIFA mandó una circular donde nos informan que hasta la última semana de enero estaba para informar las sedes de los juegos, por eso tenemos hasta el 31 de enero para informar donde jugaremos, no obstante vamos a presentar el recurso de apelación a la Comisión de Disciplina de la FIFA y esperamos que hasta que no se resuelva dicha apelación no este vigente el castigo. El código de disciplina señala que este tipo de sanciones cuando es veto a un estadio no se suspende por un recurso, sin embargo tenemos la esperanza por todas las gestiones que hemos hecho y porque consideramos que se puede levantar el veto. Una de las opciones que tenemos para cumplir con la fecha del el 31 de enero es mandar tres opciones de estadios y es lo que estamos analizando y haremos, obviamente que en esos tres estadios está contemplado el estadio Olímpico.

¿Tienen previsto hacer una comparación de lo que ha presentado El Salvador y Panamá para poder conseguir se levante el castigo?

Las federaciones están pagando por ejemplo El Salvador hizo un arreglo de pago, nosotros no tenemos esa capacidad y por eso estamos haciendo la resolución para apelar las multas porque las consideramos injustas. El Salvador y Panamá hicieron arreglo de pago pero no van impugnar, nosotros sí lo haremos.

¿Para cuándo tiene previsto esa audiencia?

El día de la audiencia no tenemos la fecha todavía, pero eso tiene que ser antes de que se desarrolle el partido y así pueda haber una resolución antes, Infantino prometió acelerar todo para que se de una respuesta y lo hemos comenzado a mirar que ya nos mandaron la resolución.

¿Qué esperanza hay de que se pueda suspender el castigo al estadio Olímpico?

La sanciones de la FIFA casi siempre son ratificadas, pero de todas formas la Federación y a petición del cuerpo técnico y jugadores es luchar para que ellos jueguen en el estadio donde se sienten cómodos para rendir al máximo. Si la FIFA ratifica el castigo tenemos otra opción de estadio, pero antes agotaremos todas las instancias para poder levantar el veto al estadio Olímpico.

¿Cuáles fueron las causas por las que vetaron el estadio Olímpico?

Por dos motivos muy claros, el primero por reiterados gritos homófobicos de los aficionados y el segundo por el lanzamiento de botellas a la cancha. En el informe explican que una de las botellas impactó en el brazo derecho de unos de los árbitros sin causar lesiones.

¿Por qué no dar los nombres de los estadios de las opciones dónde Honduras puede jugar?

La opción de los tres estadios, uno es el Olímpico y los otros dos no podemos dar nombres porque hay varias situaciones que no se han solventado y tenemos que tener todo atado por no pecar de ligeros.

LO DIJO MEJÍA:

"El pasado martes llegó la resolución íntegra de parte de la FIFA de 18 hojas, pero lo que quiere destacar que esto tarde hasta ocho o nueve meses, así como pasó con El Salvador, que el castigo lo pusieron en marzo y llegó hasta en diciembre".