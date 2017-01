Fenafuth requiere aprobar presupuesto de 193 millones de lempiras

Las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras se hicieron presente este viernes a la instalación del XXXll Congreso Ordinario Financiero donde pretenden que los diputados les aprueben el próximo presupuesto del 2017.

La cantidad a aprobar son 193 millones de lempiras, 20 millones más que el año anterior. El evento contó con la presencia de 26 diputados, todos propietarios, del amateurismo, la profesional y el Ascenso.

“El 2016 fue un buen año económicamente hablando, trabajamos duro y lo mismo vamos a hacer en este 2017, hay muchos trabajos que hacer para cumplir con todos los compromisos deportivos que nos hemos planteado”, expresó Jorge Salomón, el presidente interino de la Federación.

En cuanto al desglose de cómo se invertirán esos 193 millones y cómo harán para generarlos, Salomón, respondió que ya todo está planificado porque cuenta también con taquillas por los juegos de Honduras más dinero de patrocinadores.

Además el directivo explicó que dicho presupuesto se pretende para cumplir con los procesos de las diferentes selecciones. “Comprende la preparación de las diferentes selecciones como la mayor, la sub 23, la sub 20 y la sub 17. Esperamos que se apruebe y así poder con todas las expectativas de la afición de poder coronar el sueño de estar en el Mundial de Rusia del 2018”, explicó Salomón.

El desarrollo de mismo continuará el sábado a las 9:00 de la mañana y finalizará en la tarde donde se brindará una conferencia de prensa y ofrecer detalles de los acuerdos.