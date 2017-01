OFICIAL: Houston no prestará a hondureños para amistosos de febrero

La Selección de Honduras disputará en el mes de febrero amistosos ante Jamaica y Ecuador y el técnico Jorge Luis Pinto no podrá contar con los tres legionarios del Houston Dynamo.

El propio técnico naranja Wilmer Cabrera confirmó que no prestarán a los jugadores Alberth Elis, Boniek García y Romell Quioto.

"Si no es fecha FIFA va a ser difícil (prestarlos), ellos necesitan estar y tener una buena pretemporada, si solo se dedican a jugar después no van a tener fondo", dijo Cabrera en entrevista al periodista hondureño Philep Clark.

La Bicolor enfrentará el jueves 16 de febrero a Jamaica precisamente en la ciudad de Houston, Texas. El duelo ante Ecuador será el jueves 22 en Guayaquil.

¿Al no ser fecha FIFA no serán prestados entonces? Se le consultó y reiteró: "Al no ser fecha FIFA ellos prefieren estar acá con el equipo haciendo pretemporada. Porque al final le va a convenir más a la Selección Hondureña que ellos tengan una buena preparación".

Cabrera también expresó por qué el club tiene cuatro hondureños; Elis, Quioto, Boniek y José Escalante.

"Se adaptan rápidamente. Houston tiene, exceptuando esta semana, una temperatura bastante alta y una humedad fuerte. Ellos se adaptan muy bien y los que hemos traído; Alberth (Elis) y Romell (Quioto), son titulares con su Selección y han demostrado su calidad a nivel Olímpico y clubes. Ahora tienen un reto acá y están contentos de participar con Houston Dynamo", cerró.