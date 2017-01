Fenafuth trabajará el 2017 con un presupuesto de 218 millones

Las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras concluyeron con mucho éxito el XXXll Congreso Ordinario Financiero, donde se aprobó el próximo presupuesto del 2017, que es de 218 millones de lempiras, 25 millones más de lo que se pretendía, ya que el sector menor solicitó esa cifra para poder aprobar dicho monto. El evento se contó con la presencia de los diputados, todos propietarios, del amateurismo, la profesional y el Ascenso.

Sin lugar a dudas la polémica que se dio es porque los directivos querían conocer con explicación detallada el presupuesto de este nuevo año. “Fue el presupuesto del 2017, donde ellos quería saber algunas cosas y se discutió el tema dos o tres veces. Pero al final de cuenta les presentamos más información de la cuenta y esto es parte de la apertura que les estamos dando y que sea trasparente”, dijo Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora.

AUMENTÓ PRESUPUESTO

Debido a las exigencias del sector menor, en dicho Congreso se aumento lo que se tenía previsto para este 2017. “El presupuesto se está aumentando a solicitud del Congreso de un aumento, ya que el Sector Menor solicitó 25 millones y vamos a luchar para conseguirlo, pero no hay una garantía. Este presupuesto queda en 218 millones”.

DÉFICIT DE FENAFUTH

Una de las luchas más duras que tendrá la Fenafuth es la deuda que tiene y que intentará cumplir este nuevo año. “Se bajó en 14 millones la deuda bancaria que teníamos y creo que en 143 millones y esperamos este año ir abonando a pesar que tenemos un año duro con ocho partidos de la Selección mayor y cinco serán de visita, pero esperamos que podamos cumplir y seguir avanzando”, explicó Salomón.

PREMIOS POR EL MUNDIAL

Además se dejó reglamentado que si se logra la clasificación al Mundial de Rusia 2018, la Fenafuth se quedará con el 50%, los jugadores el 25%, Liga Nacional 10%, Liga de Ascenso 8% y sector amateur 7%.

MAYOR PLAZO DE LICENCIAMIENTO

Debido a la falta de documentación de varios equipos de la Liga de Ascenso, los directivos decidieron extender el plazo del licenciamiento. “El Congreso le cedió al Sector Menor seis meses para cumplir la información, la respetamos y se les dará seis meses más a la Segunda División, ya que la Primera todos cumplieron y no aplica”, indicó Jorge Salomón.

SECTOR MENOR RECIBIRÁ 25 MILLONES

Los directivos del Sector Menor salieron muy satisfechos luego de los resultados obtenidos al termino del cierre del Congreso Financiero de la Fenafuth.

”Veíamos que no había ninguna inversión para el sector menor y no era lo correcto. Por eso tuvimos que hablar con la Comisión Normalizadora y poder llegar a un acuerdo, de los contrario no íbamos aprobar los estatutos”, comentó Andrés Salinas, directivo del sector menor.

Uno de los logros más grandes que tuvo el sector menor del balompié nacional fue la partido que se le dará en este nuevo presupuesto del 2017. “Se va realizar una inversión de 25 millones y se por eso el presupuesto de aprobó por 218 millones como presupuesto para el 2017, para eso la Comisión Normalizadora deberá buscar los fondos”.

Además las Liga Menores salieron favorecidos con la administración y manejo de el estadio Birichiche, donde en la actualidad lo están manejando las autoridades de la Fenafuth.

“Se llegó a un acuerdo que el Birichiche va pasar a las Liga Menores, nosotros lo vamos a manejar ahora, ya que hay un decreto y solo les vamos a presentar a ellos como se va manejar el dinero, siempre estará auditados”, explicó Salinas.

COMISIÓN DE VIGILANCIA

En dicho Congreso Federativo también se dejó claro que en los próximos días se realizará una revisión a los contratos de patrocinio y otros documento que posee la Federación.

“Vamos a revisar todos los contratos de los patrocinadores y de esa manera nosotros tener conocimiento. Por eso se estableció una Comisión, donde soy el coordinador para revisar los contratos y otros documentos que nosotros requerimos y estamos muy contento porque hay una buena comunicación”, contó el directivo del sector menor que lideró la negociaciones.