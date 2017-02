La final de la Copa Oro será en San Francisco donde México fue goleado 7-0

La Concacaf dio a conocer que la final de la Copa Oro se disputará en el Levi Stadium de San Clara, Califonia, casa de los 49 de NFL. En este escenario se recuerda por la histórica paliza de 7-0 que recibió México de Chile en la pasada Copa Centenario.

Además, la CONCACAF ha confirmado que los grupos se conocerán hasta marzo, una vez que se conozca al último clasificado que saldrá de la repesca que jugarán a ida y vuelta Nicaragua vs Haití.

Honduras conocerá que grupo integrará y todavía no se sabe si será cabeza de serie ya que fue campeona de la Copa Centroamericana de UNCAF o será Costa Rica que tiene mejor posición en el ranking FIFA.

Ver: ASÍ VA HONDURAS EN LAS ELIMINATORIAS A RUSIA

En esta ocasión, la Copa Oro tendrá cuatro nuevas sedes y son los estadios Alamodone de San Antonio, Texas, el First Energy de Cleveland, Ohio, el Levi Stadium de Santa Clara, California y el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee.

Los cabezas de serie confirmados son Estados Unidos en el Grupo B y México en el C. A estos países se les suma Canada de norteamérica, más los cuatro centroamericanos que son: Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica.

Los cuatro del Caribe que son Curazao, Guayana Francesa, Jamaica y Martinica. Mientras que el último clasificado saldrá del repechaje entre Nicaragua y Haití.

El ganador de la Copa Oro 2017 ganará el boleto para jugar la Copa Concacaf en el que saldrá el ganador junto al campeón del 2019 del equipo que disputará la Copa Confederaciones de Catar 2021.

COPA ORO CONCACAF 2017

Cabezas de grupos

Grupo A: por determinar

Grupo B: Estados Unidos

Grupo C: México

Fechas y sedes fase de grupos

7 de julio, Grupo A: Nueva York / NJ - Red Bull Arena (Harrison, NJ)

8 de julio, Grupo B: Nashville - Nissan Stadium (Nashville, TN)

9 de julio, Grupo C: San Diego - Estadio Qualcomm (San Diego, CA)

11 de julio, Grupo A: Houston - Estadio BBVA Compass (Houston, TX)

12 de julio, Grupo B: Tampa Bay - Estadio Raymond James (Tampa, FL)

13 de julio, Grupo C: Denver - Sports Authority Field (Denver, CO)

14 de julio, Grupo A: Dallas - Toyota Stadium (Frisco, TX)

15 de julio, Grupo B: Cleveland - FirstEnergy Stadium (Cleveland, OH)

16 de julio, Grupo C: San Antonio - Alamodome (San Antonio, TX)

Cuartos de final (orden alfabético por área metropolitana)

Área de la bahía - Levi Stadium (Santa Clara, CA)

Dallas - AT & T Stadium (Arlington, TX)

Los Ángeles - Rose Bowl (Pasadena, CA)

Filadelfia - Lincoln Financial Field (Filadelfia, PA)

Phoenix - Estadio de la Universidad de Phoenix (Glendale, AZ)