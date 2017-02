Jorge Luis Pinto fue determinando en la decisión que tomó la Federación Nacional de Fútbol de haber elegido el estadio Morazán como sede del partido del próximo 28 de marzo frente a Costa Rica y el técnico ha explicado su posición sobre el tema.

"Yo siempre creí que iba a ser el Olímpico porque no había méritos para quitarlo, pero tenemos el Morazán, me gusta, me encanta el estadio, el ambiente, la cancha, las medidas son iguales y vamos a disputarlo ahí. A mí, me gusta la cancha del Morazán, es rápida, el público está cerca y eso me fascina".

También hizo énfasis en que el estadio Morazán genera mayor presión para los rivales. "Vamos a buscar ganar. Yo personalmente sentí más presión en el Morazán que en el Olímpico, cuando me tocó enfrentar a Honduras".

