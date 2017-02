Ricardo Canales, convocado por Honduras un día después de recibir siete goles contra Olimpia

Jorge Luis Pinto, entrenador de la Selección de Honduras, brindó una rueda de prensa para dar los convocados para el partido amistoso de este 16 de febrero ante Jamaica en Houston y una de las sorpresas fue el nombre de Ricardo Canales, arquero del Vida.

Y es que tras la fractura de pómulo que provocó la baja de Donis Escober de este listado, el estratega colombiano tomó en cuenta al meta cocotero aún y a pesar de ser el más goleado en el Clausura 2017 de la Liga Nacional, 18 goles en seis juegos, y haber recibido siete tantos del Olimpia el miércoles en el Estadio Nacional.

¿Por qué lo llamó y en qué se basó para incluirlo en el listado?, se le consultó a Pinto y su respuesta fue tajante y directa: "Un partido no determina ni para bien ni para mal el que pueda ser llamado un jugador. Si le traigo el borrador de la convocatoria, Ricardo estaba como tercer arquero por alguna emergencia. Canales ya estuvo con nosotros, independientemente del resultado ante Olimpia, ha trabajado bien con el equipo, ha estado en varios procesos de selección, tiene buenas condiciones…"..

También se le preguntó sobre lo que significa la lesión de Donis Escober. "Primero que todo, sentimos lo sucedido con Donis. El médico de la Selección, desde anoche mismo ha estado atento y le dará seguimiento a todo el proceso quirúrgico con él y todo el tratamiento que se le va a dar. No es fácil, confiamos que en 40 días que quedan para los partidos eliminatorios, podamos encontrar a Donis dispuesto y recuperado".

NO LO DESCARTA PARA PARTIDOS ELIMINATORIOS ANTE ESTADOS UNIDOS Y COSTA RICA

Una de las interrogantes que más llamó la atención, fue sobre si la lesión de Donis le permitirá jugar el 24 y 28 de marzo ante Estados Unidos en San José y ante Costa Rica en San Pedro Sula.

"Lo de Donis es un proceso que depende del balance y evolución de él. Jugará algún tiempo con máscara. Vamos a esperar qué pasa, no nos apuraremos para tomar una decisión".

Y se refirió por qué no hay futbolistas del Houston Dynamo en la nóminca. "Sobre los jugadores de Honduras con el Houston, no fueron llamados porque ellos no facilitan ningún jugador por estar en pretemporada".

