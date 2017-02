Johnny Palacios sobre su regreso a la Selección Nacional: “No tengo prisa, primero es mi salud”

Johnny Palacios ha sido uno de los defensas centrales de la Selección Nacional durante buena parte de la eliminatoria mundialista.

El jugador de Olimpia se lesionó en noviembre pasado al haber roto el tendón de aquiles y recién comienza con su recuperación al hacer trabajos con su equipo.

Palacios asegura que extrañará volver a jugar con la bicolor porque es casi imposible que esté listo para los partidos eliminatorios de marzo ante Estados Unidos y Costa Rica el 24 y 28 de marzo, respectivamente.

“En cuanto a volver a la Selección no tengo prisa porque primero es mi salud. Es una lesión muy díficil y complicada, hace unos días el profe Pinto me llamó para ver cómo va todo y eso me motiva”

Además mencionó que el proceso de recuperación va viento en popa y podría volver antes del tiempo estipulado.

“El fin de de mes voy a cita con el Doctor Benítez, de un 100 me siento en un 60 por ciento bien. Talón de alquiles el tiempo de recuperación son seis meses y apenas llevo tres, el doctor dice que puedo estar antes de tiempo”.

Ante la ausencia del futbolista merengue se prevé que Henry Figueroa sea el acompañante de Maynor Figueroa en la defensa central de la Selección Nacional