Estados Unidos va al Premundial Sub-20 con un hondureño y el hijo de Klinsmann

El Premundial Sub-20 a disputarse en suelo costarricense está muy cerca de comenzar (viernes 17 de febrero), campeonato en la que Honduras buscará ligar su séptimo Mundial de esta categoría, tras Túnez 1977, Catar 1995, Nigeria 1999, Holanda 2005, Egipto 2009 y Nueva Zelanda 2015.



Los gringos, que siempre en cada torneo de la región son favoritos, ya sea para campeón o para clasificarse a los eventos más importantes a nivel de fútbol, han sorprendido con su nómina final para este torneo.



La selección de Estados Unidos lleva en su nómina a un jugador hondureño y a otro alemán, dentro de los más destacados. La joya que los de las barras y las estrellas nos han quitado es Danilo Acosta, un muchacho nacido en San Pedro Sula, Honduras.

VER: CONVOCATORIA DE HONDURAS PARA EL PREMUNDIAL SUB-20



El mediocampista del Real Salk Lake de la MLS decidió defender su país de adopción en vez de su patria natal. Pero no solo Acosta es el nombre que llama la atención, también está el hijo de Jürgen Klinsmann, ex técnico de la absoluta de USA.



Jonathan se perfila como el portero titular de la escuadra norteameriana para este campeonato Sub-20 en el que se enfrentará en la ronda de grupos a Panamá, Haití y San Cristobal y Nieves.

Otro de los de renombre es Emmanuel Sabbi, delantero ex PSG que ahora juega para Las Palmas de España.

Honduras, por su parte, buscará avanzar de fase enfrentándose a Antigua, México y Canadá.



¿Cómo se clasifica al Mundial?



Los dos mejores equipos de cada grupo (A, B, C) avanzan a una segunda fase donde se formarán dos grupos (D y E) de tres selecciones cada uno. Los dos primeros lugares de esas dos triangulares clasifican directo al Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017.



La final del campeonato Sub-20 será disputada por los ganadores del grupo D y E.



CONVOCATORIA DE ESTADOS UNIDOS

Porteros

Jonathan Klinsmann (University of California, Berkeley/USA)

JT Marcinkowski (Georgetown University/USA)



Defensas

Danilo Acosta (Real Salt Lake/USA)

Marlon Fossey (Fulham F.C./ENG)

Justen Glad (Real Salt Lake/USA)

Aaron Herrera (University of New Mexico/USA)

Erik Palmer-Brown (Sporting Kansas City/USA)

Tommy Redding (Orlando City SC/USA)

Auston Trusty (Philadelphia Union/USA)



Mediocampistas

Tyler Adams (New York Red Bulls/USA)

Luca de la Torre (Fulham F.C./ENG)

Jonathan Gonzalez (CF Monterrey/MEX)

Jeremiah Gutjahr (Indiana University/USA)

Sebastian Saucedo (Real Salt Lake/USA)

Eryk Williamson (University of Maryland/USA)



Delanteros

Coy Craft (FC Dallas/USA)

Jeremy Ebobisse (Portland Timbers/USA)

Brooks Lennon (Real Salt Lake/USA)

Jonathan Lewis (New York City FC/USA)

Emmanuel Sabbi (UD Las Palmas/ESP)

-LOS GRUPOS DEL PREMUNDIAL SUB-20 COSTA RICA

GRUPO A

México

Honduras

Antigua y Barbuda

Canadá



GRUPO B

Estados Unidos

Panamá

Haití

San Cristóbal y Nieves



GRUPO C

Costa Rica

El Salvador

Trinidad y Tobago

Bermudas