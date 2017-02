Entregua y sacrificio son los pedidos explícitos que ha recibido el volante Marcelo Canales del colombiano Jorge Luis Pinto. "Me ha dicho que soy buen jugador, pero eso no basta", contó el ceibeño de sus conversaciones con el selecciorador nacional.

Canales también se refirió al escabroso tema de su rendimiento en Olimpia y a sus convocatorias a la Bicolor.

¿Qué tan importante son para ti estos partido amistosos?

Son muy importantes para acumular experiencia y confianza. Estoy muy agradecido con el profe por darme la oportunidad.

¿Tienes algún objetivo personal?

En todo me los trazó. En cada entrenamiento y mejorar día a día. Dar Lo máximo de mí para el rendimiento del equipo y el mío .

¿En el caso suyo que le pide el técnico?

Pide más entrega. Ha hablado conmigo enfrente de todos que me tengo que entregar más al equipo y luchar más. Me dice que soy buen jugador, pero no basta con eso y tengo que correr al máximo. Espero mejorar en eso.

¿Estar de manera constante en la nómina te hace suponer que estarás en las eliminatorias?

No, creo que el trabajo lo dirá. Depende del trabajo que uno haga en sus equipos. El profe mira eso. Dijo desde un principio que tenía que jugar si quería ser tomado en cuenta.

Tiene poca participación en Olimpia pero es constante en la Selección, ¿cómo lo explica?

Es una pregunta difícil, pero cada entrenador tiene su estilo de juego. Talvez el profe Vargas tenía un estilo más armado y yo llegué cuando el campeonatodos había arrancado. Tuve que luchar por un puesto y no me puse bien físicamente. Ahora es un nuevo torneo. Espero aprovechar cada minuto que me dé.

¿Cuál es el objetivo principal en este partido contra Jamaica?

Cómo lo dijo en la charla. Hay que tener la posesión de la pelota. Metemos y luchamos pero eso no basta. Hay que jugar bien. Tener más carácter con el balón.

¿Te sentsí más cómodo con la camisa de la Selección que la del Olimpia?

Es de adaptación. Creo la confianza que le brindan a uno es importante y espero ganarla en Olimpia.

¿Ahora cómo está físicamente?

Me siento bien. He venido trabajando fuerte para ganar eso, lo que tenía en Vida. Ahora me siento bien. Espero aportar mucho en Olimpia y en la Selección, si me toman en cuenta.